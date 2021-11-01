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    • Spor
    • 01.11.2021 23:56
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    • 01.11.2021 23:59
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    Sergio Agüero'dan Barcelona'ya kötü haber! En az 3 ay yok

    Son dakika spor haberleri... Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Sergio Agüero'nun sağlık sorunu patlak verdi. Agüero'nun sahalardan en az 3 ay uzak kalacağı öğrenilirken Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi.

    Agüero’dan Barcelona’ya kötü haber!

    La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'dan kötü haber geldi.

    EN AZ 3 AY FORMA GİYEMEYECEK
    İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

    Hastalığın türünün belirtilmediği açıklamada, uygulanacak tedaviye vereceği tepkiye göre Agüero'nun sahalara dönüş tarihinin netleşeceği ifade edildi.

    RİTİM BOZUKLUĞU SAPTANDI
    İspanya basınında yer alan haberlerde, hafta sonu Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi.

    Manchester City'den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

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    Haberler Spor Sergio Agüero'dan Barcelona'ya kötü haber! En az 3 ay yok
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