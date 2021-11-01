Sergio Agüero'dan Barcelona'ya kötü haber! En az 3 ay yok

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'dan kötü haber geldi.

EN AZ 3 AY FORMA GİYEMEYECEK

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.