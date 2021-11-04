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    • Spor
    • 04.11.2021 19:59
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    • 04.11.2021 20:57
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    Teknik Direktör İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sözleri: Cümle alem biliyor...

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu ile ilgili önemli mesajlar verdi. Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde kabul edeceğini belirterek önemli bir mesaj verdi. İşte o açıklamalar...

    Kartal’dan Fenerbahçe sözleri!

    Teknik Direktör İsmail Kartal spor gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Fotomaç'a özel röportaj veren Kartal, Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu ile ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.

    Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde kabul edeceğini belirti.

    İşte İsmail Kartal'ın o açıklamaları:

    "EMRE BELÖZOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUM"
    Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri Türkiye'de en önde gelen futbolcularımızdan bir tanesi. Dünya çapında bir oyuncu, Avrupa'da oynaması vs... Fenerbahçe'de futbolcuyken Emre'nin hocalığını yaptım. Futbolu çok iyi bilen, hırslı ve kariyerli bir insan. Çok da kişilikli, disiplinli, çalışmayı seven bir insan. Teknik direktörlüğe soyundu ve kendini de buna hazırladı. Şu an Başakşehir'de çalışıyor ve 3 maçta 3 yaptı. Yolu açık olsun Emre kardeşimizin, kendisine başarılar diliyorum.

    "FENERBAHÇE'LİYİM CÜMLE ALEM BİLİYOR"
    Ben Fenerbahçeliyim. Bunu cümle alem biliyor. Bunun için Fenerbahçe'de ileride görev olursa ve buna da şartlar uygun olursa tabiki değerlendiririm neden olmasın. Sonuçta biz Fenerbahçeliyiz.

    "ASIL YARIŞ İKİNCİ YARI OLACAK"
    3 puanlık sistemde kapatılmayacak puan farkları yok. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da çok ciddi sakatlıklar oldu. Bence şampiyonluk yarışı 4 büyükler arasında sezon sonuna kadar devam edecektir. Ama asıl yarış ikinci yarı olacaktır.

        "YABANCI HAKEMLERE KARŞIYIM"
        Hakemler de sonuçta insan, onlar da hata yapabilir. Bazen VAR ile hakemler arasındaki diyaloglar insanların kafasını karıştırıyor. Buralarda biraz daha kararlı olunması gerek. Bir de akan oyunun düdük çalınarak kesilmesine bir hoca olarak karşıyım. Hakemlerimiz kararlı olsunlar...Yabancı hakemlere ben karşıyım... Bizim hakemlerimiz de Avrupa'ya gidip çok büyük övgüler alabiliyorlar dünya basınında. Burda biz kendi sorunumuzu kendi içimizde halletmeliyiz diye düşünüyorum.

        DERBİLERİN FAVORİSİ OLMAZ
        Derbilerin hiçbir zaman favorisi yoktur. Önceden kestiremezsiniz. Zaten futbolun güzelliği de buradan geliyor. Rakibini iyi analiz etmeniz, doğru 11'le sahaya çıkmanız ve ortaya koyduğunuz strateji çok önemlidir.

        O stratejiyi doğru oyuncularla bulup, rakibi de iyi analiz edip onu taktik anlamda, maça psikolik, fiziksel ve zihinsel anlamda iyi hazırladığınız zaman bunun karşılığını mutlaka alırsınız. Küçük baskılardan etkilenmeyerek, soğukkanlı bir şekilde görevlerinizi yerine getirdiğiniz sürece mutlaka oradan istediğiniz sonucu alırsınız.
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