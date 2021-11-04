Teknik Direktör İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sözleri: Cümle alem biliyor...

Teknik Direktör İsmail Kartal spor gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Fotomaç'a özel röportaj veren Kartal, Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu ile ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.
Kartal, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde kabul edeceğini belirti.
İşte İsmail Kartal'ın o açıklamaları:
"EMRE BELÖZOĞLU'NA BAŞARILAR DİLİYORUM"
Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri Türkiye'de en önde gelen futbolcularımızdan bir tanesi. Dünya çapında bir oyuncu, Avrupa'da oynaması vs... Fenerbahçe'de futbolcuyken Emre'nin hocalığını yaptım. Futbolu çok iyi bilen, hırslı ve kariyerli bir insan. Çok da kişilikli, disiplinli, çalışmayı seven bir insan. Teknik direktörlüğe soyundu ve kendini de buna hazırladı. Şu an Başakşehir'de çalışıyor ve 3 maçta 3 yaptı. Yolu açık olsun Emre kardeşimizin, kendisine başarılar diliyorum.
"FENERBAHÇE'LİYİM CÜMLE ALEM BİLİYOR"
Ben Fenerbahçeliyim. Bunu cümle alem biliyor. Bunun için Fenerbahçe'de ileride görev olursa ve buna da şartlar uygun olursa tabiki değerlendiririm neden olmasın. Sonuçta biz Fenerbahçeliyiz.
"ASIL YARIŞ İKİNCİ YARI OLACAK"
3 puanlık sistemde kapatılmayacak puan farkları yok. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da çok ciddi sakatlıklar oldu. Bence şampiyonluk yarışı 4 büyükler arasında sezon sonuna kadar devam edecektir. Ama asıl yarış ikinci yarı olacaktır.