Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2021 23:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2021 12:24
    ABONE OL

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç sonucu! Galatasaray - Moskova maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu!

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmaları için heyecan doruktaydı. Bu akşam Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Kritik mücadele NEF Stadyumu'nda oynandı ve İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çaldı. E Grubu'nda şu zamana kadar kayıpsız bir şekilde ilerleyen Galatasaray son maçta mağlup ettiği Lokomotiv Moskova ile yeniden karşılaştı. Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar, Galatasaray - Moskova maçı kaç kaç bitti? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç sonucu! Galatasaray - Moskova maçı kaç kaç bitti?

    Sarı Kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Yüzbinlerce Galatasaray taraftarı bugünkü maça kitlendi. Karşılaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar, Galatasaray - Moskova maçı kaç kaç bitti? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar!

    GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ!

    Nef Stadı'nda tribünleri çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar oynanan müsabakada Galatasaray, Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin 43. dakikada attığı şık golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Lokomotiv Moskova 73. dakikada Kamano ile bulduğu golle skoru 1-1 yaparken, kalan sürede iki takım da yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

    Grupta oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

    Galatasaray, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya ile yapacak.

    Son bölümdeki baskı golü getirmedi

    Karşılaşmanın son bölümünde rakip sahada baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, aradığı ikinci golü bulamadı.

    Yediği golden sonra ikinci gol için bastıran sarı-kırmızılı takım, üst üste pozisyonlara girmesine rağmen bir türlü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

    Bu bölümde Lokomotiv Moskova'nın girdiği ani ataklarda da Muslera başarılı bir şekilde kalesini savundu.

        Grupta ilk kez kalesinde gol gördü

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez gol yedi.

        Gruptaki ilk üç karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımayan sarı-kırmızılı takım, evindeki Lokomotiv Moskova maçında bu başarısını sürdüremedi.

        Galatasaray, gruptaki ilk üç maçında Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorlarla yenerken, Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldı.

        Tribünler doldu

        Galatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

        Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

        Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediyeler borç batağında!
        Haberler Spor Galatasaray - Lokomotiv Moskova maç sonucu! Galatasaray - Moskova maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu!
            SON DAKİKA