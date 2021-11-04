Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor?

ERKAN ÖZDAMAR HANGİ TAKIMLI?

Hakem Erkan Özdamar'ın gerçek hayattı Zumba dansı eğitmenliği yaptığını biliyor muydunuz? Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi. Genç hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor.