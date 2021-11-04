Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2021 13:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 13:53
    ABONE OL

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor?

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Cumartesi günü oynanacak büyük karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın gerçek hayatta Zumba dansı eğitmenliği yaptığını öğrenenler şaşıp kalıyor. Peki; Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor?

    takvim.com.tr
    Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor?

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor? soruları gündemde yer alıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş -Trabzonspor maçında Erkan Özdamar hakemlik yapacak.

    ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Süper Lig'de birçok karşılaşmada görev alan genç hakem son olarak Beşiktaş - Trabzonspor maçında görev alacak. 33 yaşındaki hakem aslen Ankaralıdır.

    ERKAN ÖZDAMAR HANGİ TAKIMLI?

    Hakem Erkan Özdamar'ın gerçek hayattı Zumba dansı eğitmenliği yaptığını biliyor muydunuz? Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

    Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi. Genç hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

        YARIN

        20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

        20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

        6 KASIM CUMARTESİ

        13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

        16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

        16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

        19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

        7 KASIM PAZAR

        13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

        16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

        19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Spor Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor?
            SON DAKİKA