Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Özdamar hangi takımı tutuyor? soruları gündemde yer alıyor. Gelen son dakika bilgisine göre Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş -Trabzonspor maçında Erkan Özdamar hakemlik yapacak.
ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Süper Lig'de birçok karşılaşmada görev alan genç hakem son olarak Beşiktaş - Trabzonspor maçında görev alacak. 33 yaşındaki hakem aslen Ankaralıdır.
ERKAN ÖZDAMAR HANGİ TAKIMLI?
Hakem Erkan Özdamar'ın gerçek hayattı Zumba dansı eğitmenliği yaptığını biliyor muydunuz? Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.
Genç hakemin ayrıca Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip olduğu kaydedildi. Genç hakemin hangi takımlı olduğu ise bilinmiyor.