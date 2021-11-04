İlle de Roman olsun

Ara transferde rotasını yine Rumen futboluna çevirmeye hazırlanan Galatasaray'da Dennis Man sesleri yükseliyor. Romanya basınına konuşan ünlü menajer Becali, "Fatih Terim, Parma'da forma giyen Dennis Man'ı Galatasaray'a getirmek için elimden ne geliyorsa yapmamı söyledi" dedi.

13 MİLYON EURO ÖDEDİLER

23 yaşındaki futbolcu her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Parma ocak ayında FCSB'ye tam 13 milyon Euro ödeyerek Dennis Man'ın bonservisini almıştı. Genç yıldızın 2025'e kadar sözleşmesi var.

EKONOMİK KRİZ YAŞIYORLAR

İtalyan basını, Parma'nın küme düşmesinin ardından çok büyük ekonomik kriz yaşadığını belirtiyor. İddialara göre Çizme kulübü 6 milyon Euro karşılığında genç futbolcuyu gözden çıkarabilir.

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Bu sezon Serie B'de 6 maça çıkan ve 2 gol atan Dennis Man, 12 kez de Romanya formasını giydi. Milli formayla 2 kez ağları havalandıran yıldız futbolcu sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

İtalyan basını, Parma'nın küme düşmesi sonrası Dennis Man'ın ayrılık kararı aldığını iddia etti.