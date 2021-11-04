Antwerp Fenerbahçe maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Antwerp'i mağlup etmek istiyor. Peki, Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz izle!
ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?
Antwerp - Fenerbahçe maçı TSİ 23:00'da Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.
EXXEN ÜYELİK (ABONELİK) ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.
Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.
EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI
Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.
Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.