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    • Spor
    • 04.11.2021 22:50
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    • 08.12.2021 12:23
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    Antwerp - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz izle

    Antwerp - Fenerbahçe maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlarca araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Antwerp'e karşı namağlup bir şekilde ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşma sırasında futbolseverler maçı canlı izleyebilecekleri yolları araştırıyor. Bugünkü maç Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz izle!

    takvim.com.tr
    Antwerp - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri?

    Antwerp Fenerbahçe maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Antwerp'i mağlup etmek istiyor. Peki, Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz izle!

    ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

    Antwerp - Fenerbahçe maçı TSİ 23:00'da Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

    EXXEN ÜYELİK (ABONELİK) ÜCRETİ NE KADAR?

    Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

    Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

    EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI

    Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

    Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

        CBC SPORTS NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

        Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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        CBC SPORT UYDUDAN NASIL AYARLANIR?

        CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

        Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
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        Haberler Spor Antwerp - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz izle
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