Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2021 20:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 22:33
    ABONE OL

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? GS - Moskova maçı şifresiz izle!

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya karşı namağlup bir şekilde ayrılmak istiyor. Kritik maç sırasında futbolseverler maçı canlı izleyebilecekleri yolları araştırıyor. Bugünkü maç Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? GS - Moskova maçı şifresiz izle!

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Moskova'yı yeniden mağlup etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? Glatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz izle: CBC Sport, Justin TV, Taraftarium, Selçuk Sports...

    GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

    GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NASIL İZLENİR?

    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı TSİ 20:45'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

    İşte o liste...

        EXXEN ÜYELİK (ABONELİK) ÜCRETİ NE KADAR?

        Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

        Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

        EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI

        Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

        Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

        CBC SPORTS NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

        Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

        Biss key 1313131313131339

        CBC SPORT UYDUDAN NASIL AYARLANIR?

        CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

        Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Spor Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri? GS - Moskova maçı şifresiz izle!
            SON DAKİKA