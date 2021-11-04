Antwerp - Fenerbahçe maç sonucu! Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Antwerp - Fenerbahçe maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Antwerp karşısında galibiyet arayacak. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?
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Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Antwerp - Fenerbahçe maçını aşağıda yer alan link ile izleyebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr/detail/serie/avrupa-ligi-gruplari/40039
Antwerp - Fenerbahçe 11'ler...
Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha