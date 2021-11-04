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    • 04.11.2021 23:18
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    • 05.11.2021 16:39
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    Antwerp - Fenerbahçe maç sonucu! Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

    UEFA Avrupa Ligi maçları son sürat devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak. Kritik mücadele Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak ve Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto maçı yönetecek. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında 2 puanı bulunan Sarı Lacivertli takım Antwerp'e karşı galip gelmek istiyor. Taraftarlar bu heyecanlı karşılaşmayı izlemek için Antwerp - Fenerbahçe maçı kesintisiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Antwerp - Fenerbahçe maç sonucu! Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

    Antwerp - Fenerbahçe maçı canlı izleme seçenekleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, Antwerp karşısında galibiyet arayacak. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

    ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

    Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

    Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

    Antwerp - Fenerbahçe maçını aşağıda yer alan link ile izleyebilirsiniz.

    https://www.exxen.com/tr/detail/serie/avrupa-ligi-gruplari/40039

    Antwerp - Fenerbahçe 11'ler...

    Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

    Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

        Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.

        Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak. D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe'de 3 eksik

        Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

        Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak. Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Belçika takımlarıyla 8. maçını oynayacak

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

        Royal Antwerp'in zirve takibi sürüyor

        Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Kupa 2'de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge'ü ise 1-0 mağlup etti. Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda ise Westerlo'ya 2-1 yenilerek elendi.
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