Antwerp - Fenerbahçe maç sonucu! Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos'a ise 3-0 yenildi.

Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa Ligi gruplarında ilk galibiyetini almaya çalışacak. D Grubu'nda bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak. Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.