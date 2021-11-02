Tunus basınından bomba iddia! Fenerbahçe yeni forvetini buldu: Wahbi Khazri Ocak'ta geliyor

Ara transfer sezonunda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı. Tunus basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Wahbi Khazri'yi istiyor.
FENERBAHÇE GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, gelecek sezon St Etienne ile sözleşmesi sona erecek Wahbi Khazri için girişimlere başladı bile.
ÖZİL FAKTÖRÜ
Öte yandan haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de bulunmasından dolayı Khazri'nin gol yollarında daha etkili olabileceği bilgisine yer verildi.