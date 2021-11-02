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    • Spor
    • 02.11.2021 11:45
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    • 02.11.2021 12:01
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    Tunus basınından bomba iddia! Fenerbahçe yeni forvetini buldu: Wahbi Khazri Ocak'ta geliyor

    Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de girilen pozisyonların sezon başı takıma katılan Berisha ve Rossi tarafından gole çevrilememesi forvet mevkine yeni bir transferi gündeme getirdi. Sarı lacivertliler ara transferde gözünü Fransa Lig 1 ekibinde forma giyen Wahbi Khazri'ye dikti.

    takvim.com.tr
    Tunus basınından bomba iddia! Ocak’ta geliyor

    Ara transfer sezonunda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, girişimlere başladı. Tunus basınında yer alan bilgilere göre Kanarya, Wahbi Khazri'yi istiyor.


    FENERBAHÇE GİRİŞİMLERE BAŞLADI
    Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, gelecek sezon St Etienne ile sözleşmesi sona erecek Wahbi Khazri için girişimlere başladı bile.



    ÖZİL FAKTÖRÜ
    Öte yandan haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de bulunmasından dolayı Khazri'nin gol yollarında daha etkili olabileceği bilgisine yer verildi.

        WAHBI KHAZRI KİMDİR?
        8 Şubat 1991'de Fransa'nın Ajaccio şehrinde dünyaya gelen Khazri, Tunus asıllı ve 1.82 boyunda. Forvet pozisyonunda oynayan yıldız isim sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.



        Kariyerine Bastia altyapısında başlayan Khazri, daha sonra Bordeaux, Sunderland, Stade Rennes ve Saint Etienne formaları giydi.

        BU SEZON FORMDA
        Öte yandan Khazri, bu sezon St Etienne ile 12 maça çıktı ve 7 gol üretti. Bununla beraber 63 kez milli takımda oynadı ve 22 gole imza attı.


        HAFTA SONU MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATMIŞTI
        Fransa Ligue 1'de Metz ile Saint-Etienne arasında oynanan maçta Saint-Etienne'in Tunuslu oyuncusu Wahbi Khazri, inanılmaz bir gole imza attı.

        16. dakikada takımı 1-0 gerideyken ve baskı yerken kendi ceza alanından topu alan Khazri, orta yuvarlağa gelirken rakip kaleci Alexandre Oukidja'yı önde görüp kaleyi denedi. Havada süzülen top ağlarla buluştu.

            Khazri'nin topa vurduğu mesafe, 68 metre olarak açıklandı. Metz - Saint-Etienne maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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