Tunus basınından bomba iddia! Fenerbahçe yeni forvetini buldu: Wahbi Khazri Ocak'ta geliyor

BU SEZON FORMDA

Öte yandan Khazri, bu sezon St Etienne ile 12 maça çıktı ve 7 gol üretti. Bununla beraber 63 kez milli takımda oynadı ve 22 gole imza attı.





HAFTA SONU MUHTEŞEM BİR GOLE İMZA ATMIŞTI

Fransa Ligue 1'de Metz ile Saint-Etienne arasında oynanan maçta Saint-Etienne'in Tunuslu oyuncusu Wahbi Khazri, inanılmaz bir gole imza attı.

16. dakikada takımı 1-0 gerideyken ve baskı yerken kendi ceza alanından topu alan Khazri, orta yuvarlağa gelirken rakip kaleci Alexandre Oukidja'yı önde görüp kaleyi denedi. Havada süzülen top ağlarla buluştu.