Fatih Terim kaç para alıyor? Galatasaray Başkan Yardımcısı açıkladı: 21 milyon TL

Türkiye'nin güzide bir kulübüyle tekrar sponsorluk anlaşması yapmanın kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Halit Gülbakanoğlu ise şunları söyledi: "2015'ten beri Galatasaray markasıyla Nesine olarak farklı sponsorluklarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Bunu gitgide büyütüyor olmak bizi mutlu ediyor. İki senelik bir sırt sponsorluğu başlatmış oluyoruz. Minimum iki yılla başladık, daha da uzun soluklu devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük kulüpleri ve THY Avrupa Ligi gibi sponsorlukların dışında futbol dışındaki branşlara da sponsor olmak istiyoruz. Sporda Türkiye'nin en büyük platformu olarak bunun sorumluluğunu hissediyoruz. Eşya piyangosu organizasyonunu da bu sponsorluk çerçevesinde yapmak istiyoruz."