Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF'ye çağrı: Yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin ertelenmesini istiyoruz

Kulüp başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ağaoğlu, şunları söyledi: "Kamuoyunun malumu olduğu üzere bizim federasyon ile başlatmış olduğumuz bir çalışma var, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla alakalı olarak. Onun tekrar değerlendirmesini yaptık. Yeni bir kurul oluştu. Yeni kuralla bu çalışmaları devam ettirme gibi bir durum ortaya çıktı. Şunu açık bir şekilde ifade edeyim, kamuoyunda bu konuda çok spekülasyon var. Kulüpler Birliği olarak hiçbir zaman ve hiçbir şekilde isimlerle ilgili bir konuyu gündeme getirmedik. En son gördüğünüz gibi yine dediğimiz oldu. Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok, daha henüz maçlar oynanmamasına rağmen. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşturulması gibi bir durum asla ama asla olmadı. Kamuoyuna açıklanmadan 10 ya da 15 dakika önce federasyon başkanı beni arayarak bilgi verdi. Sizlerden 10 dakika önce öğrendik."