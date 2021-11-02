Sakaryaspor gol olup yağdı! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 10. hafta dün oynanan tek maçla sona erdi... Sakaryaspor, Niğde Anadolu'yu Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

YENİ BAŞKAN DEMİRÖREN

TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçildi. Demirören genel kurulda 113 delegeden 81 oy alarak mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan görevi devraldı.

MBAPPE KAN TADI ALMALI!

Ibrahimovic, Mbappe ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. İsveçli yıldız, "Mbappe'yi seviyorum ama yeterli bulmuyorum. Acı çekmeyi öğrenirse çok iyi olabilir. Kan tadına bakmalı" dedi.

ANTALYASPOR FREDY İLE GÜLDÜ

Antalyaspor Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 20 ve 49'da Fredy'den geldi. Giresunspor'un tek golünü 90+5'te Diabate (pen.) attı. Antalyaspor teknik direktörü Nuri Şahin ile ilk galibiyetine imza attı.

YILDIZ FUTBOLCU SEMİNERLERİ ESKİŞEHİR'DE START ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru olan Pepsi, TSYD iş birliğiyle futbolu desteklemeye 'Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri' projesi ile devam ediyor. Yıldız Futbolcu Seminerleri'nin ilki Eskişehir'de gerçekleşti. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, eski futbolcu Engin Baytar ve spiker Melih Gümüşbıçak, genç futbolseverlere deneyimlerini aktardı.

PSG RAMOS'TAN KURTULMAK İSTİYOR!

16 yıllık efsanevi Real Madrid döneminin ardından PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, sakatlığı nedeniyle yeni kulübünde istenmeyen adam durumuna geldi. Le Parisien'de yer alan habere göre PSG, sakatlığı nedeniyle süre alamayan Ramos'un sözleşmesini feshetmek istiyor. Ramos sakatlık nedeniyle 4 aydır maçlara çıkamıyor.

YUSUF YAZICI'NIN YENİ HOCASI İLE YILDIZI BARIŞMADI

2019 yaz transfer döneminde Lille'in Trabzonspor'dan çok büyük umutlarla ve önemli bir maliyetle transfer ettiği Yusuf Yazıcı, teknik direktör Christophe Galtier döneminde potansiyeline ulaşırken yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec döneminde ise beklentilerden çok uzakta. Fransız basını Gourvennec'in Yusuf'u 11'de düşünmediğini yazdı.

BURSASPOR SERİYE BAĞLADI!

TFF 1. Lig'de Bursaspor evinde Keçiörengücü'nü 2-0 yenerek galibiyet serisine devam etti. Teknik direktör Özcan Bizati'nin göreve gelmesiyle son 4 maçta 3. galibiyetine imza atan Yeşil-Beyazlılar, Süper Lig yolunda değerli bir galibiyete imza attı. Bursaspor'u galibiyete taşıyan golleri Kerem Şen ve İsmail Yüksek kaydetti. Günün bir diğer maçında ise Adanaspor sahasında Altınordu'yu tek golle geçti. Golü Uğurcan Yazğılı attı.

KARTAL'A RUS HAKEM

Kartal'ın yarın Devler Ligi'nde karşılaşacağı Sporting Lizbon maçında Rus hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Maç saat 23.00'te başlayacak.

3 OYUNCUDA COVİD ŞÜPHESİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Lokomotiv Moskova'nın 3 oyuncusunda Covid-19 şüphesi var. Golcü oyuncu Smolov dışında Pablo ve Nair Tiknizyan'ın Sarı-Kırmızılılar'a karşı forma giymeme ihtimali bulunuyor.

BOEY GÜN SAYIYOR

Sakatlığı büyük oranda geçen Sacha Boey'un milli ara sonrasındaki Fenerbahçe maçına yetişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Genç yıldız da derbiyi iple çekiyor.

LUYİNDAMA İLE 2024'E KADAR

G.Saray genç yıldızı Taylan Antalyalı, Luyindama ve kaleci İsmail Çipe ile sözleşme uzattı. Taylan ile 2026 yılına kadar mukavale yenileyen Sarı-Kırmızılılar, Luyindama'nın sözleşmesini ise 2024 yılına kadar uzattı. Kaleci İsmail Çipe ile de 2023 yılına kadar sözleşme imzalandı. 26 yaşındaki kaleci 2015'ten beri G.Saray'da oynuyor.

FEGHOULİ KÜLLERİNDEN DOĞDU

G.Saray'da Feghouli mutluluğu yaşanıyor. Gaziantep maçında ikinci yarı oyuna giren Cezayirli yıldız, Kerem Aktürkoğlu'na harika asist yaparak gözlerin pasını sildi. Feghouli ilerleyen maçlar için de teknik heyetin elini güçlendirdi.

FENERBAHÇE ANTWERP'E BİLENİYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Altay, Gustavo ve Valencia idmanda yer almadı. Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

TOTTENHAM'DA SANTO'NUN YERİNE İLK ADAY CONTE

Tottenham'da Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı. İtalyan basını, İngiliz ekibinin gündeminde başarılı teknik adam Antonio Conte'nun olduğunu duyurdu. Tottenham, İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a evinde 3-0 mağlup olmuş ve 15 puanla 8. sırada yer almıştı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR BERABERLİĞE ABONE OLDU

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 6 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu. Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Alperen'in 11 sayısı Houston'a yetmedi

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti. Lakers'da Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktılar.

TRABZON DERBİYE KİLİTLENDİ

Trabzonspor, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-Mavililer 1.5 saat süren çalışmayı taktik çift kale ile tamamladı. Trabzon, Beşiktaş'ı yenerek zirvede yalnız kalmak istiyor.

GUSTAVO'SUZ YAPAMIYOR

Bu sezon Pereira'nın tüm maçlarda oynattığı Luiz Gustavo'nun sakatlığı büyük sıkıntı yaratacak. Sarı- Lacivertliler, Brezilyalı yıldızın geçen sezon forma giymediği 7 maçın sadece 3'ünü kazanabilirken, 2 mağlubiyet yaşadı. Pereira'nın Luiz Gustavo'nun yokluğunda Crespo'ya forma vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.

'ÜÇLÜ'DEN VAZGEÇMEYE NİYETİ YOK!

Konyaspor maçı sonrası Pereira ile bir araya gelen Başkan Ali Koç, "Ya değişirsin ya da seni değiştiririm" diyerek resti çekmişti. Ancak alınan bilgilere göre Portekizli hocanın değişmeye pek niyeti yok!

UFAK DOKUNUŞLAR

Pereira'nın perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Antwerp maçında da 3-4- 2-1 sistemini tercih etmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın sadece sistem üzerine bazı ufak dokunuşlar yapacağı ve oyuncu bazında değişimlere imza atacağı ifade ediliyor.