Royal Antwerp Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Royal Antwerp FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Bosuil Stadyumu'ndaki mücadele 4 Kasım Perşembe günü TSİ 23'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe 3'üncü sırada 2 puanla yer alıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı alamayan sarı-lacivertli ekip, Royal Antwerp karşısında Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine engel olamadı. Üst üste gelen kötü sonuçlara dur diyemeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ise geleceği merak konusu. Uyguladığı 3-4-2-1 sistemi ile tepkileri üzerine çeken sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, karşılaşmalardaki oyuncu değişiklikleriyle de eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor.



SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 SAKAT



Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına 5 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Gustavo, Valencia, Altay, Serdar Aziz ve Mesut Özil, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Antwerp maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayı-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfancan, Rossi, Berisha"