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    • 02.11.2021 15:50
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    • 02.11.2021 16:14
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    Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

    Yayıncısı Turkuvaz Medya olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi saat 15.00’te başladı. İşte kura çekimleri sonucu...

    ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimleri gerçekleştirildi.

    HEYECAN KALDIĞI YERDEN DEVAM

    Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

    4'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor., Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

    Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

    "BİRÇOK FIRSAT SUNUYOR"

    Kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Sezona 132 takımla başladık, 54 takımla devam ediyoruz. 60'ıncı sezonunu yaşadığımız kupayı her zaman çok önemsedik. Federasyonumuzun da benim de bu turnuvaya çok büyük ilgisi var. 12 yıldır 'Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor' diyoruz. Organizasyon gerçekten çok değerli. Bunun nedenlerini paylaşmak isterim. Bu kupayı kazanan için UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak önemli bir fırsat. Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig'e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var.

        Tüm paydaşlarımızdan kupaya önem vermelerini bekliyoruz. Tarihe baktığımızda 11 şehrimiz Türkiye Kupası'nı kazandı. O şehirlerimizin hala o şampiyonlukların sevincini ve gururunu yaşadıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum. Kupa maçlarının yayınlanması çok değerli ve bütün Türkiye izliyor. Centilmence, Fair Play çerçevesinde çok güzel maçlara şahit oluyoruz. Kupa maçlarının 81 il ve tüm ilçelere dostluk getirmesini temenni ediyorum. Sakatlığın olmadığı ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir sezon diliyorum. Kura çekimi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:

        Adanaspor - Kocaelispor

        Adana Demirspor - Serik Belediyespor

        Gaziantep FK - Sakaryaspor

        Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

        Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK

        Göztepe - Kahta 02

        VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer

        Gençlerbirliği - Mardin 1969

        Çaykur Rizespor - Ankaraspor

        Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon

        Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK

        Altay - Manisa FK

        MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

        GZT Giresunspor - Ankara Demirspor

        Altaş Denizlispor - Ağrı 1970

        Medipol Başakşehir - Bodrumspor

        Bursaspor - Kırşehir Belediyespor

        Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

        Kasımpaşa - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

        Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor

        İstanbulspor - Afjet Afyonspor

        Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

        Royal Hastanesi Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

        Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye Gençlikspor

        Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK

        İttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK

        Yılport Samsunspor - Uşakspor
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        Haberler Spor Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
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