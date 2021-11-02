Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Tüm paydaşlarımızdan kupaya önem vermelerini bekliyoruz. Tarihe baktığımızda 11 şehrimiz Türkiye Kupası'nı kazandı. O şehirlerimizin hala o şampiyonlukların sevincini ve gururunu yaşadıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum. Kupa maçlarının yayınlanması çok değerli ve bütün Türkiye izliyor. Centilmence, Fair Play çerçevesinde çok güzel maçlara şahit oluyoruz. Kupa maçlarının 81 il ve tüm ilçelere dostluk getirmesini temenni ediyorum. Sakatlığın olmadığı ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir sezon diliyorum. Kura çekimi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Adanaspor - Kocaelispor

Adana Demirspor - Serik Belediyespor

Gaziantep FK - Sakaryaspor

Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

Beypiliç Boluspor - 52 Orduspor FK

Göztepe - Kahta 02

VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer

Gençlerbirliği - Mardin 1969

Çaykur Rizespor - Ankaraspor

Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK

Altay - Manisa FK

MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor

GZT Giresunspor - Ankara Demirspor

Altaş Denizlispor - Ağrı 1970

Medipol Başakşehir - Bodrumspor

Bursaspor - Kırşehir Belediyespor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

Kasımpaşa - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor - Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Şanlıurfaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye Gençlikspor

Yukatel Kayserispor - Alagöz Holding Iğdır FK

İttifak Holding Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK

Yılport Samsunspor - Uşakspor