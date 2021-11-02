Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimleri gerçekleştirildi.
HEYECAN KALDIĞI YERDEN DEVAM
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.
4'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor., Gaziantep FK, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
"BİRÇOK FIRSAT SUNUYOR"
Kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, "Sezona 132 takımla başladık, 54 takımla devam ediyoruz. 60'ıncı sezonunu yaşadığımız kupayı her zaman çok önemsedik. Federasyonumuzun da benim de bu turnuvaya çok büyük ilgisi var. 12 yıldır 'Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor' diyoruz. Organizasyon gerçekten çok değerli. Bunun nedenlerini paylaşmak isterim. Bu kupayı kazanan için UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak önemli bir fırsat. Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig'e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var.