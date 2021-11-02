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    • Spor
    • 02.11.2021 12:48
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    • 02.11.2021 12:48
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    Royal Antwerp-Fenerbahçe maçını Bosna Hersekli hakem Peljto yönetecek

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

    AA
    Royal Antwerp-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasının hakemi belli oldu.


    ROYAL ANTWERP-FENERBAHÇE HANGİ HAKEM YÖNETECEK
    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.


    Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.


    ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?
    Royal Antwerp Fenerbahçe maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11
    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Royal Antwerp karşısında takımı şu 11'le sahaya sürmesi bekleniyor;

    Berke Özer - Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai - Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu - Rossi, İrfan Can, Berisha.

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