UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen ve Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova konuk edeceği 4. hafta müsabakasının tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? GS Lokomotiv Moskova maçı biletleri ne kadar? İşte bilgiler...
GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray UEFA grup mücadelesinde, 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Lokomotif Moskova ile karşılaşacak. Mücadele Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
İşte maçın bilet fiyatları;
GS LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI BİLETLERİ
GALATASARAY'DA LOKOMOTİV MOSKOVA HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı kırmızılı takımın yaptığı antrenmanı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle kulüp çalışanları takip etti. Antrenmanı izleyen Galatasaray Spor Kulübü çalışanları, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.
Buluşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Bikem Kanık, genel sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel de yer aldı.
Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, buluşma sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
"BU BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ"
Başkan Burak Elmas, "Göreve geldiğimizden beri Galatasaray'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu hep dile getiriyoruz" diyerek, şunları söyledi: "Florya bizim merkez ofisimiz. Hakikaten çok büyük bir aileyiz. Bugün hocamızın inisiyatifiyle tüm çalışanlarımızı, üst seviye bütün ekiplerimizi bir araya topladık idmanda. Güzel bir ailenin güzel bir görüntüsünü oluşturduk. Galatasaray çok büyük bir aile ama bu birliktelik de çok önemli. Ailenin birlikte olması, birbirinden güç alması. Onun için bütün kulüp çalışanlarımız burada gelip takıma destek verdiler. Genç bir takımımız var onlar da Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu görsünler istedik. Bu buluşma çok güzel oldu bugün."