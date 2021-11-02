Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta? GS Lokomotiv Moskova maçı biletleri ne kadar?

"GALATASARAY'IN ÖNEMSİZ BİR MAÇI YOK"

Sarı kırmızılı takımın perşembe günü oynayacağı Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili yorum yapan Elmas, "Galatasaray'ın önemsiz bir maçı yok. Her maçımız önemli. Dolayısıyla her maça biz aynı önemi veriyoruz. Perşembe günü oynayacağımız maç önemli, pazar günü oynayacağımız maçımız da önemli. Dolayısıyla hep beraber birlikte olup birbirimizden güç alıp devam etmemiz lazım" dedi.

"BÜYÜK BİR AİLE GİBİ BURADAYIZ"

Aile buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden teknik direktör Fatih Terim ise "Kendi el yazımla böyle bir davet mektubu yazdım. Biz tabii zaman zaman toplu halde Ali Sami Yen'de bir araya geliyorduk ama Florya'ya bu topluluk gelmemişti. Ben de bütün çalışanlarımızın bizi tanımasını, beraber olduğumuzu hissetmeleri açısından bir davet mektubu yazdık. Sağ olsunlar başkanımız, yönetimimiz, çalışanlarımız geldiler. Tam bir büyük aile gibi buradayız. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bugünkü antrenmanımız kendi ailemizin fertleriyle beraber gerçekleşti diyebileceğimiz bir ortam var. Hakikaten biz de çok mutlu olduk. Tanışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Florya'yı görmeyen kalmasın, kimse bize uzak kalmasın diye böyle bir organizasyon yaptık. Çok da hoş oldu. İnsan sevdiklerini gördüğü zaman mutlu oluyor. Beraberce mücadele ettiğimiz, birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarımızla olan bir beraberlikti. Bunlara devam edeceğim hep birlikte inşallah. Gülerek, mutlu bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.