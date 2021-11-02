Kritik gollerin adamı Olimpiu Morutan

Aslan'ın 22 yaşındaki yıldızı Olimpiu Morutan, Gaziantep FK maçındaki performansıyla alkışlanıyor. Genç yetenek, çaprazda olmasına rağmen yaptığı muhteşem vuruşla kaleci Günay'ı avlamayı başardı. Morutan, 7. haftadaki Göztepe ve 8. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında yine çok kritik gollere imza atmıştı. Diagne'nin asistinde rizespor maçını 3-2 kazandıran golü filelere gönderen genç yetenek, Göztepe mücadelesinde de skoru 2-1'e getiren isimdi. Fatih Terim'in takımdaki en güvendiği isimlerin başından Morutan geliyor.