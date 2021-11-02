İtalyan medyası, Marcao'nun Roma'ya sıcak baktığını yazdı

Roma-Marcao transfer hattında ilginç gelişmeler yaşanıyor. İtalyan medyası, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun adım adım Roma'ya yaklaştığını iddia etti. Roma yöneticisi Thiago Pinto'nun listesinde yer alan 3 oyuncudan biri olan Marcao'nun uzun süre önce ismi yine Roma ile anılırken bu transferden mutlu olacağını belirtmişti. İtalyan medyasındaki haberde Marcao'nun bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu ve pazarlık edilebileceği iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Sambacı için devre arası sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.