Galatasaray'ın golü ofsayt mı? Erman Toroğlu yorumladı...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.
Sarı-kırmızılı takım elde ettiği bu galibiyetle ligde puanını 20'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.
MORUTAN'IN GOLÜ OFSAYT MI?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'da Morutan'ın attığı golü ve Beşiktaş'ın golün ardından sosyal medyadan tepki gösterdiği pozisyonu yorumladı.
Toroğlu, "Beşiktaş'ın golünde oyuncu pozisyonun içinde olduğu ve hakemi yanılttığı için ofsayt var. Ancak Galatasaray'ın golünde ofsayttaki oyuncu pozisyonun içinde olmadığı için ofsayt yok" ifadelerini kullandı.