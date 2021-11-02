Fenerbahçe’deki acı tabloyu TAKVİM gün yüzüne çıkarıyor! 280 milyonluk hüsran

- Spor
- 02.11.2021 Gazete
HARCANAN PARA ÇÖPE Mİ GİTTİ?
Galibiyet yüzdesi 62'den 54'e, atılan gol 1.8'den 1.3'e, şut ortalaması 15,4'ten 12,7'ye indi. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, "Yönetimin harcağı 280 milyon çöpe gitti" yorumları yapıldı.
KİM'İN DIŞINDA KARAVANA
Sezon başında 8 transfer yapan Fenerbahçe'de Caulker, Gaziantep'e kiralanmıştı. Geriye kalan 7 transferin içinde sadece Kim Min Jae katkı yapabildi. Koreli futbolcunun dışındaki isimler ise şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Berisha şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 8 maça çıktı. Alman forvet beklentilerin uzağında kaldı.