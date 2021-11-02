Fenerbahçe’deki acı tabloyu TAKVİM gün yüzüne çıkarıyor! 280 milyonluk hüsran

KİM'İN DIŞINDA KARAVANA

Sezon başında 8 transfer yapan Fenerbahçe'de Caulker, Gaziantep'e kiralanmıştı. Geriye kalan 7 transferin içinde sadece Kim Min Jae katkı yapabildi. Koreli futbolcunun dışındaki isimler ise şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.