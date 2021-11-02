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    Fenerbahçe’deki acı tabloyu TAKVİM gün yüzüne çıkarıyor! 280 milyonluk hüsran

    Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi sezon başı şampiyonluk hedefiyle yola çıktı, tam 280 milyon liralık transfer harcaması yapıldı. Ancak takımın tüm istatistikleri çok eleştirilen geçen sezonun bile gerisinde kaldı. Taraftar yine hüsran yaşadı.

    ONUR ÖZKAN
    280 milyonluk hüsran
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    Konya yenilgisiyle zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de tüm anlamıyla hüsran yaşanıyor. Ali Koç yönetimi sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış ve 280 milyonluk transfer harcaması yapmıştı. Ancak Sarı- Lacivertliler yine beklentilerin çok uzağında kaldı.

    TÜM İSTATİSTİKLER GERİDE!
    F.Bahçe    'nin bu sezonki Süper Lig istatistiklerini masaya yatıran TAKVİM şok bir gerçeğe ulaştı. Sarı-Lacivertli takımın büyük eleştiriler alan geçen sezonun bile gerisinde kaldığı ortaya çıktı.

    2,05'TEN 1,72'YE KADAR İNDİ
    Takımın     tüm savunma ve hücum rakamları geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Fener, geçen sezon maç başına 2.05 puan alırken, Pereira yönetiminde 1.72 ortalamada kaldı.

        HARCANAN PARA ÇÖPE Mİ GİTTİ?
        Galibiyet         yüzdesi 62'den 54'e, atılan gol 1.8'den 1.3'e, şut ortalaması 15,4'ten 12,7'ye indi. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, "Yönetimin harcağı 280 milyon çöpe gitti" yorumları yapıldı.

        KİM'İN DIŞINDA KARAVANA
        Sezon         başında 8 transfer yapan Fenerbahçe'de Caulker, Gaziantep'e kiralanmıştı. Geriye kalan 7 transferin içinde sadece Kim Min Jae katkı yapabildi. Koreli futbolcunun dışındaki isimler ise şu ana kadar çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

        Berisha şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 8 maça çıktı. Alman forvet beklentilerin uzağında kaldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe’deki acı tabloyu TAKVİM gün yüzüne çıkarıyor! 280 milyonluk hüsran
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