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    Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil'den tüm takıma motivasyon konuşması

    Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil dün takım arkadaşlarını etrafında topladı ve motivasyon uyarısı yaptı. Yıldız futbolcu, “Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor” dedi...

    Önümüze bakalım beyler

    Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil, gösterdikleri performanstan dolayı takım arkadaşlarını uyardı. Takımın kalitesinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını gerektirdiğine değinen kaptan Mesut Özil, takım arkadaşlarına birbirlerine destek olarak bir takım olarak bir an önce toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen Özil, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız olmalıyız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcular, antrenmandan sonraki takım toplantısından 'hedef birliği' motivasyonu ile ayrıldılar.

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    Haberler Spor Fenerbahçe kaptanı Mesut Özil'den tüm takıma motivasyon konuşması
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