Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde Adana Demir'i de devirdi ve 3'te 3 yaptı

Süper Lig'e Emre Belözoğlu damgası... Aykut Kocaman'ın takımın başından ayrılması sonrası göreve gelen Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir ile 3'te 3 yaptı. Belözoğlu'nun takımı dün de A.Demir'i devirdi. Konuk ekip, 60. dakikada Assombalonga'nın attığı penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir'in yıldızı Chadli 71'de skoru eşitledi. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Edin Visça attığı penaltı golüyle skoru belirledi: 2-1... 8 haftada 2 galibiyet alan Başakşehir, Emre hoca ile Beşiktaş ve Antalyaspor'dan sonra A.Demirspor'u da yıktı ve 5. galibiyetini aldı.