Abdullah Avcı Süper Lig'de fark yarattı

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın farkı hissedilmeye başladı. Bordo-mavili takımda göreve 10 kasım 2020 tarihinde başlayan ve aradan geçen süre içerisinde takımın başında 43 maça çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, söz konusu maçlarda toplam 92 puan toplayarak, 1 yıl içerisinde en yüksek puanı toplayan isim olmayı başardı. Abdullah Avcı'yı 43 maçta topladığı 91 puanla Sergen Yalçın takip ederken, Fatih Terim ise 43 maçta 88 puan topladı. Fenerbahçe ise 43 maçlık süre içerisinde 84 puan toplayarak 4 büyük takım arasında en düşük puanı toplayan ekip oldu. Trabzonspor bu sezon 11 maçın 8'sini kazanırken yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda.

TRABZON HÜCUMDA GÖZ KAMAŞTIRDI

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor savunma anlamında zaman zaman eleştirilse de hücumdaki etkinliği ve alternatif organizasyonlarıyla kamuoyunda büyük beğeni topladı.