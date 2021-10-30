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    • Spor
    • 31.10.2021 00:35
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    • 31.10.2021 00:37
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    Dünyaca ünlü futbolcu korkuttu! Barcelona'nın yıldızı Agüero nefes almakta zorlanınca...

    Son dakika spor haberleri... Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero korkuttu. Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Agüero hastaneye kaldırıldı.

    AA
    Agüero hastanelik oldu

    Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında Sergio Agüero şoku yaşandı.

    İspanya LaLiga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.

    NEFES ALAMADI
    Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.

    HASTANEYE KALDIRILDI
    İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
        ’Hayır’ veren, ’evet’ verene ihanet ediyor
        Haberler Spor Dünyaca ünlü futbolcu korkuttu! Barcelona'nın yıldızı Agüero nefes almakta zorlanınca...
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