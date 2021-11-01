Galatasaray, Gaziantep'i yıktı altın değerinde 3 puan aldı

GALATASARAY'DAN altın vuruş… Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Gaziantep'i 2-0 yendi ve lider Trabzonspor'la puan farkını 7'ye indirdi. Sarı-Kırmızılılar'da Kerem'in 12. dakikada kaleye yolladığı sert şut üstten auta gitti. 21'de Morutan müsait pozisyonda topu dışarı attı.

MORUTAN'DAN HARİKA GOL

42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti. 45+3'te Morutan ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi.

ASİST FEGHOULİ, GOL KEREM

Marcao'nun 62'de savunmanın arkasına attığı harika pasta Feghouli savunmayı geçemedi. 72'de Feghouli'nin ara pasında Kerem karşı karşıya pozisyonda attığı golle farkı ikiye çıkardı.

TAYLAN'IN ŞUTU DİREĞİ SIYIRDI

Taylan'ın 79'da ceza sahası dışından çektiği sert şutu Doğan blokladı. 90+3'te Muhammed Demir'in şutunu kaleci Muslera kontrol etti. 90+5'te Taylan'ın şutu direğin yanından auta gitti.

9 AY SONRA EVDE GOL ATTI

Gaziantep karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Şubat 2021'den sonra iç sahada gol sevinci yaşadı. Kerem, dün akşam attığı golle bu sezon ligde ikinci kez fileleri sarstı. Genç oyuncunun ortaya koyduğu etkili futbol taraftarlardan tam not aldı.

FEGHOULİ'DEN ENFES DOKUNUŞ

Gaziantep maçında Barış Alper Yılmaz'ın yerine 46. dakikada oyuna giren Galatasaraylı Sofiane Feghouli, ortaya koyduğu performansla tam not aldı. Sahada takımının oyun kalitesini artıran ve dengeyi Sarı-Kırmızılı takım lehine çeviren oyunculardan olan Cezayirli, Kerem'in attığı golde de harika bir asiste imza attı.

MORUTAN'IN ATTIĞI GOL İÇİN OFSAYT TARTIŞMASI

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında Morutan ile bulduğu golün ardından sosyal medyada ofsayt tartışması yaşandı. Futbolseverlerin bir kısmı Beşiktaş'ın önceki günü Hatay'da Mehmet Topal'ın ayağından bulduğu ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü örnek gösterdi.Nelsson'un Morutan'ın golünde kalecinin önünü kapattığını ve pozisyonun ofsayt olduğunu savundu. Konuyla alakalı sosyal medya ikiye bölündü. Beşiktaş Kulübü de Topal'ın iptal edilen golünü sosyal medya üzerinden "Adalet herkese lazım" notu ile paylaştı.

SÜPER MARCAO!

Maçın en iyi isimlerinden birisi olan Marcao, yüzde 85 pas isabeti ile oynadı. 20 ikili mücadelenin 16'sını kazandı. 9 hava topununun da 6'sını aldı. 4 de pas arası yapan Brezilyalı futbolcu maç sonrası galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte paylaştı.

MUSLERA'YA TARAFTAR MORALİ

Beşiktaş derbisinde yediği golle eleştiri oklarının hedefi olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, maç öncesinde taraftarların desteğiyle karşılaştı. Sevgi gösterisine karşılık veren Muslera, Gaziantep karşısında nem rahat hem de başarılı bir performans ortaya koydu. Muslera, Gaziantep maçıyla yeniden özgüven tazelemeyi başardı.