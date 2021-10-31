SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golü tepki: Adalet herkese lazım

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyelerinde gelen gol çok konuşuldu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, 45+3. dakikada sol ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu gole Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip taraftarları, pozisyonunun ofsayt olduğunu belirttiler.