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    • Spor
    • 31.10.2021 21:33
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    • 31.10.2021 21:44
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golü tepki: Adalet herkese lazım

    Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Galatasaray-Gaziantep FK maçında Morutan'ın attığı gole tepki gösterdi. Hatayspor maçında Mehmet Topal'ın attığı golü de paylaşan siyah-beyazlılar "A D A L E T Herkese Lazım" notunu paylaştı.

    Beşiktaş G.Saray’ın golüne tepki gösterdi

    Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyelerinde gelen gol çok konuşuldu.

    Sarı-kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, 45+3. dakikada sol ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu gole Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip taraftarları, pozisyonunun ofsayt olduğunu belirttiler.

    BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI!
    Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda "Adalet herkese lazım" ifadeleri kullanıldı.

    FENERBAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİNİN SÖZLERİ
    Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Siphaioğlu da pozisyonla ilgili paylaşım yaptı. Metin Siphaioğlu paylaşımında "Takımımız maalesef bir kaç haftadır düşüşte.

        Hepimiz üzgünüz. Ana problemimiz de kesinlikle; saha içi, futbol aklımız, seçimlerimizde. Ama bu akşam gözlerimizin önünde Mandarin Sezonu tiyatrosu oynanıyor. Bir VAR hakeminin bu pozisyona ofsayt vermemesi SKANDAL'dan öte REZALETTİR!" dedi.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray'ın golü tepki: Adalet herkese lazım
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