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    • Spor
    • 01.11.2021 16:35
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    • 01.11.2021 16:35
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    Fenerbahçe UEFA'da kritik virajda! Antwerp deplasmanı hazırlığı sürüyor

    Süper Lig'de son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. maça çıkacak. Belçika'nın Antwerp ekibi ile oynayacak sarı-lacivertlilerde maç hazırlığı sürdü.

    Fenerbahçe UEFA’da kritik virajda

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubunun 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekliştirilen antrenmanda İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, idmanı takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

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