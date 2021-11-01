Lokomotiv Moskova'nın eski yıldızı Galatasaray'a meydan okudu: Yenebilirler

"OYUNA KENDİLERİNİ VERİRLERSE..."

Bulykin yaptığı konuşmada, "Oyuncular bir araya gelir ve maça inanırlarsa, teknik direktör de oyuncu seçimini dikkatlice yaparsa ve kendini tamamen oyuna verirse Galatasaray'ı yenebilirler. Yenmelidirler de." dedi.