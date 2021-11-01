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    • Spor
    • 01.11.2021 15:02
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    • 01.11.2021 15:26
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    Lokomotiv Moskova'nın eski yıldızı Galatasaray'a meydan okudu: Yenebilirler

    SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'ın perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşma öncesi, Rus ekibinin eski yıldızı sarı-kırmızılı ekibe meydan okuyarak iddialı açıklamalarda bulundu.

    L.Moskova’nın eski yıldızı G.Saray’a meydan okudu

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi, Rus temsilcisinin eski golcüsü Dmitri Bulykin, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

    41 yaşındaki eski golcü yaptığı konuşmada, Lokomotiv Moskova'nın, Galatasaray'ı deplasmanda yenebileceğini ifade etti.

    "OYUNA KENDİLERİNİ VERİRLERSE..."
    Bulykin yaptığı konuşmada, "Oyuncular bir araya gelir ve maça inanırlarsa, teknik direktör de oyuncu seçimini dikkatlice yaparsa ve kendini tamamen oyuna verirse Galatasaray'ı yenebilirler. Yenmelidirler de." dedi.
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        Haberler Spor Lokomotiv Moskova'nın eski yıldızı Galatasaray'a meydan okudu: Yenebilirler
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