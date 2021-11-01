Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu! Miralem Pjanic, Batshuayi ve Valentin Rosier...

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

KADRO BELLİ OLDU

Bu akşam Portekiz'e gidecek kafilede 20 futbolcuya yer verildi. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan Domagoj Vida, ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı.

YILDIZLAR KADRODA YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira.