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    • Spor
    • 01.11.2021 18:05
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    • 01.11.2021 18:09
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    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu! Miralem Pjanic, Batshuayi ve Valentin Rosier...

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp maç kadrosunu duyurdu.

    AA
    Beşiktaş’ın kadrosu belli oldu

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

    KADRO BELLİ OLDU
    Bu akşam Portekiz'e gidecek kafilede 20 futbolcuya yer verildi. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan Domagoj Vida, ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı.

    YILDIZLAR KADRODA YOK
    Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

    Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

    Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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