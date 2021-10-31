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    • Spor
    • 31.10.2021 18:30
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    • 31.10.2021 18:30
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    Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler!

    Süper Lig'in 11. haftasına girildi. Gözler Galatasaray - Gaziantep FK maçında! Bu akşam saat 19:00'da oynanacak maç için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Gaziantep Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki; Galatasaray - Gaziantep FK maçını kim yönetecek? Hangi oyuncuların sakatlıkları bulunuyor? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle!

    Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle!

    Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Gaziantep maçı ile tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sahasında Gaziantep FK'yı ağarlayacak. Kritik maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Gaziantep FK'yı mağlup ederek Beşiktaş mağlubiyetini hafızalardan silmek ve yeniden şaha kalkmak isteyen Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Futbolseverler 31 Ekim'de oynanacak Galatasaray - Gaziantep maçını şifresiz canlı izlemek istiyor. İşte Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle!

    MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU!

    Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

    Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Steven Caulker, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Muhammet Demir, Nouha Dicko

    GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    LİGDEKİ 5. RANDEVU

    Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep'de de 2-1'lik skorla kazandı.

        SAKATLAR...

        Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Sacha Boey, mücadelede görev alamayacak.

        Galatasaray'da ayrıca Taylan Antalyalı da sarı kart sınırında bulunuyor. Antalyalı, Gaziantep FK maçında sarı kart görmesi halinde 12. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

        YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK!

        Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.

        MUSLERA YENİDEN GÜVEN TAZELEMEK İSTİYOR

        Beşiktaş maçında yediği ilk gol sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Fernando Muslera, güven tazelemek istiyor. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı kulüpte olan Uruguaylı file bekçisi, taraftara yeniden gerçek Muslera'yı göstermeyi hedefliyor.

        GOLCÜLER ARASINDA REKABET

        Galatasaray'da golcüler bir türlü istikrar yakalayamazken, Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu arasında büyük tatlı bir rekabet var. Ancak Terim, artık net olarak 9 numarasını belirlemek istiyor.
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        Galatasaray - Gaziantep FK | CANLI
        Haberler Spor Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler!
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