Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler!

SAKATLAR...

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcu sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Sacha Boey, mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Taylan Antalyalı da sarı kart sınırında bulunuyor. Antalyalı, Gaziantep FK maçında sarı kart görmesi halinde 12. haftada deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK!

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak müsabakasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Ankara bölgesi hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de 107 maçta düdük çaldı. Bu mücadelelerin 48'ini ev sahibi, 35'ini ise deplasman takımları kazandı. 24 maç ise berabere sona erdi.