Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle! İşte 11'ler!

Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Gaziantep maçı ile tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sahasında Gaziantep FK'yı ağarlayacak. Kritik maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Gaziantep FK'yı mağlup ederek Beşiktaş mağlubiyetini hafızalardan silmek ve yeniden şaha kalkmak isteyen Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Futbolseverler 31 Ekim'de oynanacak Galatasaray - Gaziantep maçını şifresiz canlı izlemek istiyor. İşte Galatasaray - Gaziantep canlı maç izle! 31 Ekim Süper Lig Galatasaray - Gaziantep maçı şifresiz canlı yayın izle!
MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU!
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Steven Caulker, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Muhammet Demir, Nouha Dicko
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Heyecanlı maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
LİGDEKİ 5. RANDEVU
Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Ligdeki maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi. İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. Ligdeki maçlarda Galatasaray'ın 10 golüne, Gaziantep FK 5 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1, Gaziantep'de de 2-1'lik skorla kazandı.