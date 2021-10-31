Galatasaray'da zirve hesabı! Fatih Terim reçeteyi sundu: 9 maçta 23 puan şart





YARIŞIN İÇİNDE KALMALIYIZ

Terim şöyle devam etti: İlk yarının sonuna kadar 9 maçımız var. İlki yarın (bugün). Bu 9 maçta en az 23 puan toplamamız gerekiyor. Bunu başarırsak şampiyonluk yarışının içinde oluruz. Aksi halde geride kalırız.



SİZDEN GALİBİYET SERİSİ İSTİYORUM

Her maçımızı aynı ciddiyetle oynamamamız gerekiyor. Bu fark kapanmayacak bir fark değil. Ancak önce bizim müç kazanmamız gerekiyor. Gaziantep maçıyla birlikte sizlerden galibiyet serisi bekliyorum.