Galatasaray'da zirve hesabı! Fatih Terim reçeteyi sundu: 9 maçta 23 puan şart

Lider Trabzonspor'un evinde Çaykur Rizespor'u yenmesiyle Galatasaray'ın zirve ile arasındaki puan farkı 1 maç eksiğiyle 10 oldu. Farkın açılması moralleri bozarken reçeteyi teknik patron Fatih Terim sundu.
ARTIK HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE
Terim, Gaziantep maçının son taktik idmanı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, artık puan kaybına tahammüleri olmadığını ilk yarının bitimine kadar her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.
YARIŞIN İÇİNDE KALMALIYIZ
Terim şöyle devam etti: İlk yarının sonuna kadar 9 maçımız var. İlki yarın (bugün). Bu 9 maçta en az 23 puan toplamamız gerekiyor. Bunu başarırsak şampiyonluk yarışının içinde oluruz. Aksi halde geride kalırız.
SİZDEN GALİBİYET SERİSİ İSTİYORUM
Her maçımızı aynı ciddiyetle oynamamamız gerekiyor. Bu fark kapanmayacak bir fark değil. Ancak önce bizim müç kazanmamız gerekiyor. Gaziantep maçıyla birlikte sizlerden galibiyet serisi bekliyorum.
KALAN 9 MAÇLIK FİKSTÜR
Gaziantep
K.Gümrük (D)
Fenerbahçe
Malatya (D)
Altay
Sivas (D)
Başakşehir
A.Demir (D)
Antalya