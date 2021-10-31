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    Galatasaray'da zirve hesabı! Fatih Terim reçeteyi sundu: 9 maçta 23 puan şart

    Galatasaray 1 maç eksiğiyle lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Terim, “Şampiyonluk yarışında olacaksak ilk yarıda kalan 9 maçta 23 puan toplamamız şart” dedi.

    9 maçta 23 puan şart

    Lider Trabzonspor'un evinde Çaykur Rizespor'u yenmesiyle Galatasaray'ın zirve ile arasındaki puan farkı 1 maç eksiğiyle 10 oldu. Farkın açılması moralleri bozarken reçeteyi teknik patron Fatih Terim sundu.

    ARTIK HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE
    Terim, Gaziantep maçının son taktik idmanı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, artık puan kaybına tahammüleri olmadığını ilk yarının bitimine kadar her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.



    YARIŞIN İÇİNDE KALMALIYIZ
    Terim şöyle devam etti: İlk yarının sonuna kadar 9 maçımız var. İlki yarın (bugün). Bu 9 maçta en az 23 puan toplamamız gerekiyor. Bunu başarırsak şampiyonluk yarışının içinde oluruz. Aksi halde geride kalırız.

    SİZDEN GALİBİYET SERİSİ İSTİYORUM
    Her maçımızı aynı ciddiyetle oynamamamız gerekiyor. Bu fark kapanmayacak bir fark değil. Ancak önce bizim müç kazanmamız gerekiyor. Gaziantep maçıyla birlikte sizlerden galibiyet serisi bekliyorum.



    KALAN 9 MAÇLIK FİKSTÜR
    Gaziantep
    K.Gümrük (D)
    Fenerbahçe
    Malatya (D)
    Altay
    Sivas (D)
    Başakşehir
    A.Demir (D)
    Antalya



        SON İDMANDA PRES ÇALIŞTILAR
        Galatasaray, Gazintep FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Terim yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda Fatih Terim kanat varyasyonları ve hücum pres üzerinde durdu.

        ASLAN'IN RAKİBİ GAZİANTEP FK
        Süper Lig'de bugün Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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