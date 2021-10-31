Fenerbahçe transferde tarihi çalım yemek üzere! Galatasaray Ferdi Kadıoğlu için devrede...

Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından dün akşam konuk olduğu Konyaspor maçından da mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekipte taraftarlar Başkan Ali Koç ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. 11 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transferde de tarihi bir çalım yemek üzere...
ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Bu sezon yükselen performansıyla takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve lig ve Avrupa'da toplam 13 maça çıkarak 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesiyle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Sarı-lacivertli ekip sözleşme uzatmak istese de takımın gidişatından memnun olmadığı öğrenilen genç yıldızın ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.
GALATASARAY DEVREDE
Sözleşmesinin bitimine ocak ayı itibarıyla 6 ay kalacak Ferdi Kadıoğlu, bu tarih itibarıyla istediği kulüple yeni sözleşme görüşmesi yapabilecek.