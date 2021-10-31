Fenerbahçe transferde tarihi çalım yemek üzere! Galatasaray Ferdi Kadıoğlu için devrede...

ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Bu sezon yükselen performansıyla takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve lig ve Avrupa'da toplam 13 maça çıkarak 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesiyle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Sarı-lacivertli ekip sözleşme uzatmak istese de takımın gidişatından memnun olmadığı öğrenilen genç yıldızın ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.