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    • Spor
    • 31.10.2021 12:10
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    • 31.10.2021 12:10
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    Fenerbahçe transferde tarihi çalım yemek üzere! Galatasaray Ferdi Kadıoğlu için devrede...

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, transferde de tarihi bir çalım yemek üzere. Sarı-lacivertli ekip sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu ile henüz anlaşma sağlayamazken, genç yıldızın menajerlerinin Galatasaray ile de temasta olduğu öğrenildi.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    F.Bahçe transferde tarihi çalım yemek üzere! G.Saray devrede

    Süper Lig'de Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından dün akşam konuk olduğu Konyaspor maçından da mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekipte taraftarlar Başkan Ali Koç ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. 11 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transferde de tarihi bir çalım yemek üzere...

    ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
    Bu sezon yükselen performansıyla takımın vazgeçilmezleri arasına giren ve lig ve Avrupa'da toplam 13 maça çıkarak 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesiyle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Sarı-lacivertli ekip sözleşme uzatmak istese de takımın gidişatından memnun olmadığı öğrenilen genç yıldızın ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

    GALATASARAY DEVREDE
    Sözleşmesinin bitimine ocak ayı itibarıyla 6 ay kalacak Ferdi Kadıoğlu, bu tarih itibarıyla istediği kulüple yeni sözleşme görüşmesi yapabilecek.

        Yurt dışından tekliflerin de olduğu öğrenilen genç yıldız için Galatasaray da menajerler aracılığı ile devreye girdi. Fatih Terim'in çok beğendiği genç yıldızın durumu menajerler aracılığı ile soruldu. Sarı-kırmızılı ekip Fenerbahçe'nin alacağı aksiyona göre genç yıldıza transfer teklifi yapacak.

        KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ALTERNATİF
        Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmek isteyen Galatasaray'da Fatih Terim'in Ferdi Kadıoğlu'nun Kerem'in alternatifi gibi düşündüğü ve hücumda genç yıldızın yeteneğinden faydalanmak istediği belirtildi.

        MİLLİ TAKIM TERCİHİ NETLEŞMEDİ
        22 yaşına giren genç isim henüz milli takım tercihini de yapmadı. Türkiye, Hollanda ve Kanada vatandaşlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi için süre istediği ve önümüzdeki günlerde kararını açıklayacağı belirtildi. Şu anda Türk statüsünde oynayan genç yıldız, Hollanda ya da Kanada milli takımını seçerse yabancı statüsüne geçecek.

        Okan Beltek/Takvim.com.tr

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