Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK canlı maç yayın kanalı hangisi? Şifreli mi, şifresiz mi?

Süper Lig maçları son sürat devam ediyor. Bu akşam Galatasaray ve Gaziantep FK mücadelesi ekranlara gelecek. Maçın yayın saat, ve yayın kanalı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? GS - Gaziantep maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!
Galatasaray - Gaizantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Djilobodji, Sagal, Maxim, Figuerido, Muhammet