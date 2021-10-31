Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK canlı maç yayın kanalı hangisi? Şifreli mi, şifresiz mi?

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.