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    • Spor
    • 31.10.2021 13:04
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    • 31.10.2021 13:04
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    Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK canlı maç yayın kanalı hangisi? Şifreli mi, şifresiz mi?

    Süper Lig maçları 11. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Galaatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Son olarak Beşiktaş derbisinde yenilgiye uğrayan Sarı Kırmızılı takım Gaziantep maçında galibiyet istiyor. Karşılaşmayı yakından takip edecek vatandaşlar, Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? GS - Gaziantep maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte maça dair tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig maçları son sürat devam ediyor. Bu akşam Galatasaray ve Gaziantep FK mücadelesi ekranlara gelecek. Maçın yayın saat, ve yayın kanalı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? GS - Gaziantep maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    Galatasaray - Gaizantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

    Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    GS - GFK MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ!

    Galatasaray - Gaziantep FK muhtemel 11'ler...

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış, Morutan, Kerem, Halil

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Djilobodji, Sagal, Maxim, Figuerido, Muhammet

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

        Boey ve Arda Turan forma giyemeyecek

        Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

        Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
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        Haberler Spor Galatasaray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Galatasaray - Gaziantep FK canlı maç yayın kanalı hangisi? Şifreli mi, şifresiz mi?
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