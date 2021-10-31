CANLI | Kayserispor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, İbrahim, Onur, Kemen, Campanharo, Emrah, Gavranovic, Thiam

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Borini, Emre Mor, Pesic

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 31 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.