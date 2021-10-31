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    • Spor
    • 31.10.2021 13:24
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    • 31.10.2021 13:24
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    CANLI | Kayserispor - Karagümrük maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Kayserispor, ligin sürpriz ekiplerinden Karagümrük'ü evinde konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

    CANLI | Kayserispor - Karagümrük

    Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
    Kayserispor:     Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, İbrahim, Onur, Kemen, Campanharo, Emrah, Gavranovic, Thiam
    Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy, Borini, Emre Mor, Pesic

    KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
    Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 31 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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