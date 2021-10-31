Fenerbahçe, Konya’ya da yenildi taraftarlarını yine kahretti!

Fener gülmüyor, güldürmüyor!.. Konyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Sarı- Lacivertliler ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve lider Trabzonspor'la fark 8 puana çıktı. Maç Fener için adeta kabus gibi başladı. 2. dakikada Soner Dikmen uzaklardan muhteşem bir gole imza attı: 1-0. 10. dakikada fark ikiye çıktı. Abdülkedir arka direkte bomboş kafayla golü attı: 2-0. 33. dakikada Cikalleshi yüzde yüzlük pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.
ÖNCE SEHİC SONRA DİREĞE NİŞANLADI
54. dakikada Valencia kafayı vurdu, Sehic kurtardı. Dönen topta Ekvadorlu yıldızın müthiş röveşatası ise üst direkte patladı. 63. dakikada yine Valencia vurdu, yine Sehic çıkardı. 64. dakikada Çekiçi arka direkte boş kale yerine topu dışarıya attı.
SERDAR KARŞI KARŞIYA ÇOK KÖTÜ VURDU
82. dakikada Serdar Dursun karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu. 84. dakikada İrfan Can frikikten muhteşem bir golle skoru 2-1 yaptı ve Fenerbahçe umutlandı. 90+8'de Michalak bomboş pozisyonda vurdu ama Berke kurtardı. Kalan kısa sürede sonuç değişmedi ve Konya 3 puanın sahibi oldu.
3 YIL SONRA İLK KEZ 3'TE 0
Trabzon ve Alanya'dan sonra Konya'ya da yenilen Fener 3 yıl sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet yaşadı. Kanarya son olarak Ersun Yanal yönetiminde 3 maçlık yenilgi serisi elde etmişti.
Üst üste 3 maçta kaybedilen 9 puan sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi tamamen tükendi. Taraftarlar da Portekizli hocanın tercihlerine tepki gösterdi.
SON 11 MAÇTA 3 KEZ GÜLEBİLDİ
Konyaspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgi Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı... Sarı-Lacivertliler böylece son 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabildi. Fenerbahçe bu süreçte 5 mağlubiyet ve 3 de beraberlik yaşadı. Pereira'nın ekibi son 12 maçta sadece Hatayspor, Giresunspor ve Kasımpaşa önünde 3 puana uzandı.
ÜST ÜSTE 4 ŞUT DA GOL!
Alanyaspor karşısında kalesine gelen iki şutta iki gol birden yiyen Fenerbahçe dün benzer bir senaryo yaşadı. Konyaspor'un maçın hemen başında Sarı-Lacivertli kaleye gönderdiği iki şut da ağlarla buluştu.
VALENCIA, ALTAY VE GUSTAVO DERBİYE ZOR!
Dün şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe yiyen Fenerbahçe bir de sakatlık şokuyla sarsıldı. İkinci yarıda ilk olarak Luiz Gustavo acılar içinde kendisini yere bıraktı ve oyundan alındı. Ardından kaleci Altay Bayındır omzundan yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde yerini Berke'ye bıraktı. Son olarak da Valencia sedyeyle soyunda odasına taşındı. Takımın 3 kilit isminin kesin durumu bugün belli olacak. Ancak ilk gelen bilgilere gere 3 yıldızın da 2 hafta sonraki Galatasaray derbisine şetişmesi çok zor.
ÖNCE SEHİC SONRA DİREĞE NİŞANLADI
54. dakikada Valencia kafayı vurdu, Sehic kurtardı. Dönen topta Ekvadorlu yıldızın müthiş röveşatası ise üst direkte patladı. 63. dakikada yine Valencia vurdu, yine Sehic çıkardı. 64. dakikada Çekiçi arka direkte boş kale yerine topu dışarıya attı.
SERDAR KARŞI KARŞIYA ÇOK KÖTÜ VURDU
82. dakikada Serdar Dursun karşı karşıya pozisyonda çok kötü vurdu. 84. dakikada İrfan Can frikikten muhteşem bir golle skoru 2-1 yaptı ve Fenerbahçe umutlandı. 90+8'de Michalak bomboş pozisyonda vurdu ama Berke kurtardı. Kalan kısa sürede sonuç değişmedi ve Konya 3 puanın sahibi oldu.
3 YIL SONRA İLK KEZ 3'TE 0
Trabzon ve Alanya'dan sonra Konya'ya da yenilen Fener 3 yıl sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet yaşadı. Kanarya son olarak Ersun Yanal yönetiminde 3 maçlık yenilgi serisi elde etmişti.
Üst üste 3 maçta kaybedilen 9 puan sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın kredisi tamamen tükendi. Taraftarlar da Portekizli hocanın tercihlerine tepki gösterdi.
SON 11 MAÇTA 3 KEZ GÜLEBİLDİ
Konyaspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgi Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı... Sarı-Lacivertliler böylece son 11 resmi maçta sadece 3 kez kazanabildi. Fenerbahçe bu süreçte 5 mağlubiyet ve 3 de beraberlik yaşadı. Pereira'nın ekibi son 12 maçta sadece Hatayspor, Giresunspor ve Kasımpaşa önünde 3 puana uzandı.
ÜST ÜSTE 4 ŞUT DA GOL!
Alanyaspor karşısında kalesine gelen iki şutta iki gol birden yiyen Fenerbahçe dün benzer bir senaryo yaşadı. Konyaspor'un maçın hemen başında Sarı-Lacivertli kaleye gönderdiği iki şut da ağlarla buluştu.
VALENCIA, ALTAY VE GUSTAVO DERBİYE ZOR!
Dün şampiyonluk yarışında çok ağır bir darbe yiyen Fenerbahçe bir de sakatlık şokuyla sarsıldı. İkinci yarıda ilk olarak Luiz Gustavo acılar içinde kendisini yere bıraktı ve oyundan alındı. Ardından kaleci Altay Bayındır omzundan yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde yerini Berke'ye bıraktı. Son olarak da Valencia sedyeyle soyunda odasına taşındı. Takımın 3 kilit isminin kesin durumu bugün belli olacak. Ancak ilk gelen bilgilere gere 3 yıldızın da 2 hafta sonraki Galatasaray derbisine şetişmesi çok zor.