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    Beşiktaş 'Hatay'a düştü! Trabzon’la puan farkı 7’ye yükseldi

    Zorlu maça çok kötü başlayan Siyah-Beyazlılar yapılan büyük hata sonrasında Saba’nın golüyle şoka girdi. Yalçın'ın ekibi kalan dakikalarda aradığı golü bir türlü bulamayınca, Hatay'a deplasmanda boyun eğdi.

    ’Hatay’ı ben en başında yaptım

    Kartal ağır yaralı... Geçen hafta Galatasaray galibiyeti ile havaya giren Beşiktaş sezonun flaş takımı Hatayspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Böylece lider Trabzonspor ile puan farkı 7'ye yükseldi. Maçın henüz 6. dakikasında Saba Lobjanidze defansın büyük hatası sonrası golü attı: 1-0.

    MUNİR'DEN ÖNEMLİ KURTARIŞ
    31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi. 50'de kaleci Munir elinden kaçırdığı topu ikinci hamlede yakaladı. 67'de Teixeira'nın kafa vuruşunu kaleci Munir çok iyi kurtardı.

    KAMARA YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
    88. dakikada Larin yakın mesafeden vurdu, Muhir yine gole izin vermedi. 90+4'te Camara yüzde yüz pozisyonda golü atamadı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Hatayspor çok önemli bir galibiyetin altına imzasını attı.



    JOSEF'İN YOKLUĞU ÇOK HİSSEDİLDİ
    Kartal'ın ligde oynadığı son 19 maçta da 90 dakika sahada kalan Josef'in dün olmayışı takımı çok olumsuz etkiledi. Brezilyalı yıldızın yokluğu hem savunmada sıkıntı yarattı hem de Siyah-Beyazlılar'ın mücadele gücünü aşağıya doğru çekti.



    ÇOK TARTIŞILAN OFSAYT KARARI
    Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın en çok konuşulan pozisyonu 72. dakikada laşandıyaşandı. Mehmet Topal şık bir topuk vuruşuyla golü attı. Ancak VAR uyarısı sonrası monitöre giden Cüneyt Çakır, Montero kaleci Munir'i yanılttığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular bu karara isyan etti.



        HÜCUMDA EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ
        Hatay deplasmanında kritik bir üç puan kaybeden Beşiktaş hücumda son zamanların en kötü performansını sergiledi. Siyah-Beyazlılar ligde ilk defa net bir gol pozisyonuna giremeden 90 dakikayı bitirdi. Maçın ilk yarısında Batshuayi'nin sakatlanması sonrası Beşiktaş'a ağır darbe vururken, takımın diğer hücum silahları Ghezzal, Larin, Güven ve Kenan da beklentilerin çok uzağında kaldı.

        ÖNCE LİZBON SONRA TRABZON
        Dün Hatay deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş'ı çok zorlu iki maç bekliyor. Siyah-Beyazlılar önce Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sonra evinde lider Trabzonspor ile karşılaşacak.



        HATAYSPOR'A BÜYÜK ALKIŞ
        Son iki sezonun flaş takımı olan Hatayspor 4 büyüklere karşı ilk galibiyeti dün Beşiktaş önünde aldı. Puanını 23'e çıkaran ve lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Bordo-Beyazlılar taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Dortmund maçını iyi analiz ettik. Çok akıllı oynadık. Futbolcularımı kutluyorum" dedi.
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