Beşiktaş 'Hatay'a düştü! Trabzon’la puan farkı 7’ye yükseldi

Kartal ağır yaralı... Geçen hafta Galatasaray galibiyeti ile havaya giren Beşiktaş sezonun flaş takımı Hatayspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Böylece lider Trabzonspor ile puan farkı 7'ye yükseldi. Maçın henüz 6. dakikasında Saba Lobjanidze defansın büyük hatası sonrası golü attı: 1-0.
MUNİR'DEN ÖNEMLİ KURTARIŞ
31. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi. 50'de kaleci Munir elinden kaçırdığı topu ikinci hamlede yakaladı. 67'de Teixeira'nın kafa vuruşunu kaleci Munir çok iyi kurtardı.
KAMARA YÜZDE YÜZÜ KAÇIRDI
88. dakikada Larin yakın mesafeden vurdu, Muhir yine gole izin vermedi. 90+4'te Camara yüzde yüz pozisyonda golü atamadı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Hatayspor çok önemli bir galibiyetin altına imzasını attı.
JOSEF'İN YOKLUĞU ÇOK HİSSEDİLDİ
Kartal'ın ligde oynadığı son 19 maçta da 90 dakika sahada kalan Josef'in dün olmayışı takımı çok olumsuz etkiledi. Brezilyalı yıldızın yokluğu hem savunmada sıkıntı yarattı hem de Siyah-Beyazlılar'ın mücadele gücünü aşağıya doğru çekti.
ÇOK TARTIŞILAN OFSAYT KARARI
Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın en çok konuşulan pozisyonu 72. dakikada laşandıyaşandı. Mehmet Topal şık bir topuk vuruşuyla golü attı. Ancak VAR uyarısı sonrası monitöre giden Cüneyt Çakır, Montero kaleci Munir'i yanılttığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular bu karara isyan etti.