Beşiktaş 'Hatay'a düştü! Trabzon’la puan farkı 7’ye yükseldi





HÜCUMDA EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ

Hatay deplasmanında kritik bir üç puan kaybeden Beşiktaş hücumda son zamanların en kötü performansını sergiledi. Siyah-Beyazlılar ligde ilk defa net bir gol pozisyonuna giremeden 90 dakikayı bitirdi. Maçın ilk yarısında Batshuayi'nin sakatlanması sonrası Beşiktaş'a ağır darbe vururken, takımın diğer hücum silahları Ghezzal, Larin, Güven ve Kenan da beklentilerin çok uzağında kaldı.

ÖNCE LİZBON SONRA TRABZON

Dün Hatay deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş'ı çok zorlu iki maç bekliyor. Siyah-Beyazlılar önce Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sonra evinde lider Trabzonspor ile karşılaşacak.