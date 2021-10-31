Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kaybolmuş 10 puanımız var





BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

"Takım olarak toparlayacağız. Bu sezon şampiyon olacaksak herkesin aklına ve kalbine kazınacak futbolu oynayacağız. Biz o futbolu oynamaya başlayacağız ve inşallah şampiyon olacağız"



CEYHUN KAZANCI: HER MAÇ AYNI! ARTIK YETER

Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Hatay maçının ardından konuştu. Deplasmandaki çizgilerinin yetersiz olduğunu söyleyen Kazancı, "Bizim kötü oynamamız demek, bize ceza kesileceği anlamına gelmiyor! Her maç aynı! Artık yeter" ifadelerini kullandı.