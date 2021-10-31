Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kaybolmuş 10 puanımız var

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 1-0 mağlup oldukları Hatayspor maçının ardından hakemleri hedef aldı. İşte Kocadağ'ın sözleri: Cüneyt Çakır golümüzü iptal ederek Beşiktaş'ın puan ya da puanlar almasının önüne geçmiştir. Bu sezon Beşiktaş'a karşı oluşturulmuş bir ittifak var"
BARİZ HATALAR ES GEÇİLDİ...
"Altay maçında 2 golü adam eksikliğinden dolayı yiyoruz ve puanlarımız gidiyor. Başakşehir'de bariz 2 penaltı, verilmiyor. Daha ligin başında Beşiktaş'ın kaybolmuş 10 puanı var."
BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ
"Takım olarak toparlayacağız. Bu sezon şampiyon olacaksak herkesin aklına ve kalbine kazınacak futbolu oynayacağız. Biz o futbolu oynamaya başlayacağız ve inşallah şampiyon olacağız"
CEYHUN KAZANCI: HER MAÇ AYNI! ARTIK YETER
Beşiktaş Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Hatay maçının ardından konuştu. Deplasmandaki çizgilerinin yetersiz olduğunu söyleyen Kazancı, "Bizim kötü oynamamız demek, bize ceza kesileceği anlamına gelmiyor! Her maç aynı! Artık yeter" ifadelerini kullandı.
YALÇIN: DAHA İYİ OLMALIYIZ!
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Hatay maçı sonrası, "İstediğimiz futbolu oynayamadık. Basit bir gol yedik. Daha iyi olmalıyız. Özellikle deplasmanda gelişmeliyiz" dedi.
YEDİĞİ EN ERKEN GOL!
Hatayspor forması giyen Saba Lobzhanidze, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti. Gürcü oyuncu, 5.22'de golü attı.