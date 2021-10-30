Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı! Hedef yeniden Diawara

Galatasaray Ocak ayı transfer döneminde bir hayla hareketli saatler yaşayacak. Devre arasında 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da tüm gözler teknik direktör Fatih Terim'in gözdesine döndü. Orta sahada bir türlü istediği sertliği yakalayamayan Aslan eski göz ağrısı için yeniden harekete geçecek. Yaz transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Roma ile anlaşmış ancak Gineli yıldız gelmek istememişti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile anlaşamayan Diawara'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu için seçenekler arasında Galatasaray da var. 2019 yılında Roma'ya transfer olan Diawara bitmek bilmez enerjisi ve top tekniğiyle fark yaratıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in özellikle bu transferi çok istediği biliniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sizon sadece 5 maçta görev aldı. Golü ve asisti bulunmuyor. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor. Amadou Diawara 12 kez de Gine Milli Takım formasını giydi. Cimbom'da yaz transfer döneminde transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao bir türlü istenileni veremeyince ön libero transferi kaçınılmaz oldu.