Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Konyaspor mağlubiyeti sonrası olay sözler: Hiç bir şey yapmadan...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Pereira, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını söyledi.
Geçen hafta aldıkları yenilgiden dolayı bu maçın öneminin daha da arttığını vurgulayan Pereira, şunları kaydetti:
"Bütün hafta bunun için çalıştık. Nedendir bilemiyorum maça kötü başladık. Bir hatadan dolayı 1-0 geriye düştük. Daha sonra yaptığımız ikinci hatada maç 2-0 oldu. İlk yarıda takımım gereken reaksiyonu gösteremedi. Sahada agresif olamadık. Karakter koyamadık, topu bulamadık. Topu kazanmak için agresif olamadık.
Gerçekten takımımın 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya bir sinyal göndermemiz gerekiyordu. Bu yüzden de değişiklikleri yaptık. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Takım ruhunu sahaya sergilemeye çalıştık. Pozisyonlar üretmeye çalıştık. Daha sonrada sakatlıklar meydana geldi ki büyük ihtimal ciddi sakatlıklar bunlar. Bir kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarıdaki oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü."