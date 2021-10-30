Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Konyaspor mağlubiyeti sonrası olay sözler: Hiç bir şey yapmadan...

Pereira, bir gazetecinin "Üzgün ve yıkık bir Vitor Pereira görüyoruz. Kendisini ve sporcularını rehabilite edebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Tabii ki arka arkaya oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. Ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Ne kadar büyük taraftarları olan bir camiayı temsil ettiğimi biliyorum. Milyonlarca insanı temsil ediyoruz ve bizim aldığımız sonuçlar, onların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor ki biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz.

Yarın bizim için reaksiyon gösterme günüdür. Hatalarımızı düzeltme günüdür. Oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum çünkü bu sezon gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Bugünkü 45 dakikada maçı tamamen rakibe verdik."