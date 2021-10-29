SON DAKİKA: Trabzonspor'da şok sakatlık! Gervinho maça devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta oynanan Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklikle sahaya çıktı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın solunda Denswil'in yerine Trondsen'i, Yusuf Sarı'nın yerine de Siopis'i ilk 11'de tercih etti.



Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda bulunmayan Bakasetas ve Nwakaeme, yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililer de Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.

GERVINHO 14. DAKİKADA SAKATLANDI

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Gervinho, 14. dakikada topun kornere çıkmasını engellemek isterken sakatlandı. Bir süre yerden kalkamayan Gervinho, oyun alanından da sedyeyle çıktı. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu.