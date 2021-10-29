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    • Spor
    • 29.10.2021 14:31
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    • 29.10.2021 14:31
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    Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? Karadeniz derbisi: Trabzonspor - Rizespor maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?

    Süper Lig maçları 11. haftasında büyük bir heyecanla devam ediyor. Bugün yapılacak karşılaştırmada Trabzonspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Karedeniz derbisi için gerekli bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar maçın yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Rizespor maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?

    Karedeniz derbisi için heyecan dorukta. Bugün Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma hakkıdna detaylı bilgiye erişmek isteyen taraftarlar maçın saati ve yayın kanalı hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!

    TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    Trabzonspor - Rizespor maçı canlı anlatım izlemek için tıklayınız

    TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ, UYDUDAN VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

    TV GEORGİA (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Türksat 4A – Frekans :11472 Pol : H (Yatay ) Symbol : 23450

    Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00

    FARDA TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Turksat 4A – Frekans: 12447 Pol.: Yatay(heart) Symbol: 2400 Fec: 3/4

    AZTV (Şifresiz) Hotbird Uydusu

    Frekans:11168 Pol.:H Symbol:20400 Fec:5/6

    Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 ya da 12 34 56 9C 65 43 21 9C

    Birlik TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Türksat 4A – Frekans:11644 Pol: H Symbol: 02960 — FEC:3/4

    Rustavi 2 (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu

    Türksat 4A – Frekans: 11006 MHz Pol.: H – Yatay Symbol: 2960 Fec: 3/4

    TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

    11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

    İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

        NWAKAEME YOK BAKASETAS BELİRSİZ!

        Son idmana sakatlığı bulunan Peres katılmazken, Nwakaeme ise ayrı çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Trondsen ve Bakasetas ise takıma katıldı.

        28 yaşındaki Yunan maestronun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Futbolcular kondisyon çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

        TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

        Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

        Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.

        TRABZON'DA TRABZONSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ

        Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında açık ara üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        AVCI VE HAMZAOĞLU 9. KEZ RAKİP

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam farklı takımların başında 8. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Avcı 4 kez galip gelirken, Hamzaoğlu ise 1 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sona erdi.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? Karadeniz derbisi: Trabzonspor - Rizespor maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?
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