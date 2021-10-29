Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? Karadeniz derbisi: Trabzonspor - Rizespor maçı şifresiz, uydudan veren kanallar hangileri?

Karedeniz derbisi için heyecan dorukta. Bugün Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma hakkıdna detaylı bilgiye erişmek isteyen taraftarlar maçın saati ve yayın kanalı hakkında arama motorlarında araştırmalara başladı. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte tüm merak edilen bilgiler haberimizde!
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Trabzonspor - Rizespor maçı canlı anlatım izlemek için tıklayınız
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ, UYDUDAN VEREN KANALLAR HANGİLERİ?
TV GEORGİA (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Türksat 4A – Frekans :11472 Pol : H (Yatay ) Symbol : 23450
Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00
FARDA TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Turksat 4A – Frekans: 12447 Pol.: Yatay(heart) Symbol: 2400 Fec: 3/4
AZTV (Şifresiz) Hotbird Uydusu
Frekans:11168 Pol.:H Symbol:20400 Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 ya da 12 34 56 9C 65 43 21 9C
Birlik TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Türksat 4A – Frekans:11644 Pol: H Symbol: 02960 — FEC:3/4
Rustavi 2 (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Türksat 4A – Frekans: 11006 MHz Pol.: H – Yatay Symbol: 2960 Fec: 3/4
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
11. haftada oynanacak Trabzonspor - Rizespor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.