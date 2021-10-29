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    • Spor
    • 29.10.2021 14:22
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    • 29.10.2021 14:24
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş açıklamalar

    Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor Karadeniz derbisinde bugün komşusu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Karadeniz derbisi öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

    Ağaoğlu’ndan Divan Kurulu’nda flaş açıklamalar

    Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor Karadeniz derbisinde bugün komşusu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Karadeniz derbisi öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

    AVRUPA'DAKİ KULÜPLERDE BİLE YOK
    Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Avrupa'da en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı bir futbol akademisini devreye sokuyoruz.

    Altyapıya hizmet hak ettiği şekilde değerlendirilmez ama biz bunu Trabzonspor'un hem sportif hem de ekonomik olarak çıkış noktası olarak görüyoruz.

    Lige iyi başladık iyi gidiyoruz. Şu an lideriz ama önümüzde 3 koca mevsim var. Futbolda da savaşta olduğu gibi cephede sıcak savaş, propaganda ve algı olarak da soğuk savaş var.ama daha çok var. Takımın sahada göstereceği performans şampiyonluk için yetmeyebilir. Taraftar desteğinden yoksun bir Trabzonspor'un bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir.

    Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir.

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