Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

VEDAT MURİÇ'İN EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Bu arada Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı.

Edibe Muriqi bu paylaşımı Orhan Ölmez'in "Hayallerim" şarkısıyla paylaştı.