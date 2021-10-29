Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen forma giyen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
KOSOVALI AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.
27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.
Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriç için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında...