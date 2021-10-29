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    • Spor
    • 29.10.2021 14:40
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    • 29.10.2021 14:50
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    Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

    Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlar ve Valencia dışındaki forvetlerin etkisiz oyunuyla hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe'de gündem yeniden Vedat Muriç. İtalya'nın Lazio takımında forma giyen Muriç'in eşi Edibe Muriç'ten sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi.

    Muriç’in eşinden heyecanlandıran paylaşım!

    Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen forma giyen Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriç'ten Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.



    KOSOVALI AYRILIĞI KAFASINA KOYDU
    Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.



    27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.

    Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriç için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında...



        Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.

        VEDAT MURİÇ'İN EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM
        Bu arada Vedat Muriç'in eşi Edibe Muriç de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı.
        Edibe Muriqi bu paylaşımı Orhan Ölmez'in "Hayallerim" şarkısıyla paylaştı.



        Vedat Muriç'in Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde de ilginç paylaşımlar yapan Edibe Muriç, sık sık sosyal medyada gündem oluyordu.

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