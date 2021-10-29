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    • Spor
    • 29.10.2021 20:10
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    • 29.10.2021 20:12
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyecek

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de istenen performansı veremeyen Mesut Özil ile ilgili bir şok daha yaşandı. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor ike oynayacağı maç öncesi Mesut Özil son antrenmanda idmana çıkmadı. Ağrıları olduğu öğrenilen Mesut Özil'in, maç kadrosunda olmayacağı bildirildi.

    Fenerbahçe’de Mesut Özil şoku!

    Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor - Fenerbahçe maçı Mesut Özil şoku yaşandı.

    AĞRILARI SEBEBİYLE İDMANA KATILMADI
    A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle Konyaspor maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı.

    KADRODA YOK
    Özil'in maç kadrosunda dahil edilmediği öğrenildi.

    Fenerbahçe ve Konyaspor, 30 Ekim Cumartesi günü Konya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

    OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    Defalarca kez Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile sıkıntı yaşadığı basına yansıyan Mesut Özil'in 21 Ekim'de Antwerp maçında verdiği tepki ile kriz tamamen açığa çıkmıştı.

    OYUNDAN ALINDI SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
    Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı.

    Duruma sinirlenen yıldız yedek kulübesinin önünde yerde duran su şişelerine tekmeledi.

        Yaşanan olaya bir gün sonra açıklama yapan Özil, "Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim" ifadelerini kullandı.
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