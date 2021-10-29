Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku! Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyecek

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor - Fenerbahçe maçı Mesut Özil şoku yaşandı.
AĞRILARI SEBEBİYLE İDMANA KATILMADI
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, ağrıları nedeniyle Konyaspor maçı öncesi yapılan son idmana çıkmadı.
KADRODA YOK
Özil'in maç kadrosunda dahil edilmediği öğrenildi.
Fenerbahçe ve Konyaspor, 30 Ekim Cumartesi günü Konya'da karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
OYUNDAN ALININCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Defalarca kez Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile sıkıntı yaşadığı basına yansıyan Mesut Özil'in 21 Ekim'de Antwerp maçında verdiği tepki ile kriz tamamen açığa çıkmıştı.
OYUNDAN ALINDI SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı.
Duruma sinirlenen yıldız yedek kulübesinin önünde yerde duran su şişelerine tekmeledi.