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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Rize’ye daha da yakınlaşacağız

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Trabzon ile Rize arasındaki 72 kilometreyi dahada yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı” dedi.

    Rize’ye daha da yakınlaşacağız
    Yarın oynanacak Trabzonspor- Rizespor maçı öncesi iki şehir arasında dostluk rüzgarları sürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi konuşan Abdullah Avcı, "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; "Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum" dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Eskide kalmışşeyleri bugüne taşımanın anlamı yok" dedi.
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