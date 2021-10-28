Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Rize’ye daha da yakınlaşacağız

Yarın oynanacak Trabzonspor- Rizespor maçı öncesi iki şehir arasında dostluk rüzgarları sürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi konuşan Abdullah Avcı, "Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; "Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum" dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Eskide kalmışşeyleri bugüne taşımanın anlamı yok" dedi.
- Spor
- 28.10.2021 Gazete