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    Tükenmişlik sendromu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce istifaya çağrıldı sonra da taraftarın üzerine yürüdü

    Kadıköy’de yapılan, “Yönetim istifa” tezhüratı Başkan Ali Koç’u adeta çıldırttı. Barcelona maçından sonra kendisini protesto eden taraftarın üzerine yürüyen Ali Koç için, “Taraftar desteğini de kaybedince psikolojisi bozuldu” ifadesi kullanıldı.

    Tükeniş

    Ligde 2-1 kaybedilen Alanya-spor maçının ardından Kadıköy'de ilk defa istifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündemden düşmüyor. Başkan Koç önceki gün Barcelona ile oynanan ve son saniye basketiyle kaybediyen Euroleague maçının ardından bir taraftarla tartışma yaşadı.

    "SEN TAKIMA BAK BAŞKAN"
    Ali Koç kendisine tepki gösteren bir taraftarın üzerine hışımla giderek sert tepki gösterdi. Koç zor sakinleştirilirken bazı taraftarların, "Sen takıma bak başkan" diye bağırması dikkatleri çekti.



    TARAFTAR EN BÜYÜK DAYANAĞI
    Başkan Koç'un bu tavırları sosyal medyada gündemi sarstı. Yapılan yorumlarda, "En büyük dayanağı olan taraftar desteğini de kaybedince Ali Koç'un psikolojisi bozuldu" ifadesi kullanıldı.



    SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR
    Geçtiğimiz yıl da G.Saray derbisi sonrası benzer bir görüntü çizen Koç'un Alanya maçındaki tepkilere çok üzüldüğü ve bu nedenle sıkıntılı bir süreçten geçtiği gelen bilgiler arasında.

    Başkan Ali Koç, Barcelona maçı sonrası kendisini protesto eden bir taraftarın yanına hışımla giderek sert tepki gösterdi. Koç'u yanındakiler güçlükle sakinleştirdi.



        DERBİDE DE TRİBÜNDEN ATLAMIŞTI!
        Bir         taraftarla gerilim yaşayarak gündeme oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce benzer bir harekete imza atmıştı. Başkan Koç 24 Şubat 2020'de Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 kaybettiği derbinin ardından protokol tribününden kendisini protesto eden kişilerin üzerine atlamıştı. Ali Koç ortaya çıkan görüntülerin ardından her kesimden çok ağır eleştiriler almıştı.




        KOÇ ÇİVİ BİLE ÇAKMADI
        F.Bahçe eski asbaşkanı Mahmut Uslu, "Biz olsak Avrupa Ligi açıklaması sonrası Pereira'yı kovardık. Ali Koç kulübe bir çivi bile çakmadı " dedi.

        Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde asbaşkanlık görevini yürüten Mahmut Uslu çok önemli açıklamalar yaptı. Ali Koç'la ilgili sert ifadeler kullanan Uslu, "Fenerbahçe sportif anlamda iyi neticeler almadı, bu duruma üzülüyorum. Ayrıca kulüpte manevi olarak çok büyük değişiklikler olduğunu hissediyorum. Fenerbahçe hala Aziz Yıldırım'ın bıraktıkları ile devam ediyor. Ali Koç'un kulübe koyduğu hiçbir çivi yok" dedi.



        Teknik direktör Vitor Pereira'yı da yorumlayan Mahmut Uslu, "Onu Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kalite oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Pereira ilk geldiğinde Terraneo ile birlikte üçkağıt yapmaya çalıştı. Biz olsaydık Pereira'yı Avrupa Ligi ile ilgili sözlerinden sonra atardık! Demek ki Fenerbahçe'yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür" ifadesini kullandı.

        Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'ın aday olmayı düşünmediğini söyledi ve "Aziz Yıldırım'ın adaylığı düşünmediğini çok iyi biliyorum ama onun adına yorum yapamam. Ali Koç'un kendisine kumpas yaptığımızı söylediği iddialara gülüyoruz. Ali Koç hayali düşman yaratmasın. İşlerini konsantre olup F.Bahçe'yi şampiyon yapsın. Gerçekten bir düşman varsa söylesinler biz yok ederiz" dedi.
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        Haberler Spor Tükenmişlik sendromu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce istifaya çağrıldı sonra da taraftarın üzerine yürüdü
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