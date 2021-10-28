Tükenmişlik sendromu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce istifaya çağrıldı sonra da taraftarın üzerine yürüdü

Ligde 2-1 kaybedilen Alanya-spor maçının ardından Kadıköy'de ilk defa istifaya çağrılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündemden düşmüyor. Başkan Koç önceki gün Barcelona ile oynanan ve son saniye basketiyle kaybediyen Euroleague maçının ardından bir taraftarla tartışma yaşadı.
"SEN TAKIMA BAK BAŞKAN"
Ali Koç kendisine tepki gösteren bir taraftarın üzerine hışımla giderek sert tepki gösterdi. Koç zor sakinleştirilirken bazı taraftarların, "Sen takıma bak başkan" diye bağırması dikkatleri çekti.
TARAFTAR EN BÜYÜK DAYANAĞI
Başkan Koç'un bu tavırları sosyal medyada gündemi sarstı. Yapılan yorumlarda, "En büyük dayanağı olan taraftar desteğini de kaybedince Ali Koç'un psikolojisi bozuldu" ifadesi kullanıldı.
SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR
Geçtiğimiz yıl da G.Saray derbisi sonrası benzer bir görüntü çizen Koç'un Alanya maçındaki tepkilere çok üzüldüğü ve bu nedenle sıkıntılı bir süreçten geçtiği gelen bilgiler arasında.
Başkan Ali Koç, Barcelona maçı sonrası kendisini protesto eden bir taraftarın yanına hışımla giderek sert tepki gösterdi. Koç'u yanındakiler güçlükle sakinleştirdi.