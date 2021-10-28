Tükenmişlik sendromu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce istifaya çağrıldı sonra da taraftarın üzerine yürüdü





Teknik direktör Vitor Pereira'yı da yorumlayan Mahmut Uslu, "Onu Terraneo getirmişti. Pereira geldiği ilk gün geri dönecekti ama devam etti. Kalite oyuncularla problemi olan birisi ve ben hoş karşılamadım. Pereira ilk geldiğinde Terraneo ile birlikte üçkağıt yapmaya çalıştı. Biz olsaydık Pereira'yı Avrupa Ligi ile ilgili sözlerinden sonra atardık! Demek ki Fenerbahçe'yi o gözle görüyorlar, Fenerbahçe büyük kulüptür" ifadesini kullandı.



Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'ın aday olmayı düşünmediğini söyledi ve "Aziz Yıldırım'ın adaylığı düşünmediğini çok iyi biliyorum ama onun adına yorum yapamam. Ali Koç'un kendisine kumpas yaptığımızı söylediği iddialara gülüyoruz. Ali Koç hayali düşman yaratmasın. İşlerini konsantre olup F.Bahçe'yi şampiyon yapsın. Gerçekten bir düşman varsa söylesinler biz yok ederiz" dedi.