Galatasaray'dan Mostafa Mohamed için sıcak temas

Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncusu Mostafa Mohamed için çalışmalarına başladı.
Mısır kulübü Zamalek ile pazarlık masasına oturan Galatasaray Yönetimi'nin "Mohamed'in bonservisini istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dediği öğrenildi.
Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasını çok istediği ve onun performansından çok memnun olduğu belirtildi.
Mısır kulübü Zamalek ile pazarlık masasına oturan Galatasaray Yönetimi'nin "Mohamed'in bonservisini istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dediği öğrenildi.
Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasını çok istediği ve onun performansından çok memnun olduğu belirtildi.