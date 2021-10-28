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    • Spor
    • 28.10.2021 19:44
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    • 28.10.2021 19:44
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    Son dakika: TFF'den tam kapasite seyirci kararı! 9 Kasım'dan itibaren...

    Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

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    Haberler Spor Son dakika: TFF'den tam kapasite seyirci kararı! 9 Kasım'dan itibaren...
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