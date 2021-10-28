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    • Spor
    • 28.10.2021 18:02
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    • 28.10.2021 18:02
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    A SPOR CANLI YAYIN İZLE | Antalyaspor - Diyarbekirspor Ziraat Türkiye Kupası maçı

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor ile Diyarbekirspor, 4. tur biletini kapmak için kozlarını paylaşıyor. Antalyaspor-Diyarbekirspor maçını takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Diyarbekirspor | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor ile Diyabekirspor kozlarını paylaşıyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan Antalyaspor ile Diyabekirspor maçını kazanan taraf adını 4. tura yazdıracak.

    Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



    ANTALYASPOR-DİYABEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

    Antalyaspor: Diogo Sousa, Sherel Floranus, Bahadır, Eren, Milošević, Paul Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Houssam Ghacha, Gökdeniz, Veysel

    Diyarbekirspor: Yasin, Nurettin, Erkan, Emrullah, Serdar, Seymen, Sinan, Oğuzhan, Burak, Serhat Enes, Fırat

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