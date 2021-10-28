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    • Spor
    • 28.10.2021 20:46
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    • 28.10.2021 20:46
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    Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK | A SPOR CANLI İZLE

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor. Mücadeleyi A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.

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    İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak adını 4. tura yazdırmak. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanan maçın normal süresinin eşitlikle sona ermesi halinde karşılaşma uzatmalara gidecek.

    İLK 11'LER

    Adana Demirspor: Muric, Kaan, Rassoul, Tayyip, Semih, Gökhan, Belhanda, Castro, Metehan, Ezeh, Assombalonga

    Niğde Anadolu FK: Mertcan, Ferhat, Ümit, Mehmet Enes, Aykut, Atalay Gürel, Cumhur, Mustafa, Murat, Berat, Atalay

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